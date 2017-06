Koalition will Missstände in Schlachthöfen eindämmen

BERLIN/OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Koalition geht per Gesetz gegen schlechte Arbeitsbedingungen osteuropäischer Arbeitnehmer in deutschen Schlachthöfen vor.



Geplant ist nun unter anderem, dass die Konzerne für die Machenschaften von Subunternehmen haften müssen.

Die Beschäftigten stünden oft an letzter Stelle einer Kette von Subunternehmen, sagte CDU-Arbeitsmarktexperte Karl Schiewerling am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In diesen Ketten herrschten oft undurchschaubare Verhältnisse bis hin zu kriminellen Machenschaften. Schiewerling hatte sich auch in der "Bild"-Zeitung geäußert, über das geplante Gesetz hatte auch die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet.

Die Koalition will in der Nacht zum Freitag das "Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft" beschließen. Laut Gewerkschaften, Medienberichten und Aktivisten sind in großen Schlachtbetrieben, in denen jeweils Tausende Schweine oder andere Tiere zerlegt werden, viele Menschen zu miserablen Bedingungen beschäftigt. Sie sollen überhöhte Mieten für schlechte Behausungen zahlen müssen, Opfer von Tricksereien bei der Arbeitszeit sein und unerlaubterweise für Arbeitsgerät oder Schutzkleidung zahlen müssen./bw/eks/DP/jha