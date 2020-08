BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will in der Corona-Krise staatliche Hilfen für besonders belastete Unternehmen verlängern.



Die Koalitionsspitzen einigten sich am Dienstag darauf, dass die Überbrückungshilfen bis Ende des Jahres laufen sollen, wie aus einem Beschlusspapier hervorgeht./bk/rbo/DP/he