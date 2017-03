Koalition verständigt sich nicht bei Recht auf befristete Teilzeit

BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD haben sich nicht auf die Pläne von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) für ein Recht auf zeitlich befristete Teilzeit verständigen können.



Die vorgesehene Schwelle, nach der der Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit und Rückkehr in Vollzeit ab einer Betriebsgröße von 15 Beschäftigten gelten soll, wollte die Union in der Nacht zum Donnerstag bei einem Spitzentreffen der Koalition im Berliner Kanzleramt offensichtlich nicht akzeptieren. Sie will eine Grenze im dreistelligen Bereich.

Einem Referentenentwurf von Nahles zufolge sollen Beschäftigte, die zeitlich begrenzt ihre Arbeitszeit verringern möchten, danach zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückkehren können. Bisher gibt es nur einen Anspruch auf unbegrenzte Teilzeitarbeit. Ein allgemeines Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit hatten Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart./rm/bk/tb/bw/DP/zb