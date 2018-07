Koalition diskutiert über Entlastung von Geringverdienern

BERLIN (dpa-AFX) - Die große Koalition diskutiert über das Ausmaß der geplanten Erleichterungen für Geringverdiener.



Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bekräftigte am Donnerstag im Bundestag seine Pläne, dass Sozialversicherungsbeiträge künftig erst ab 1300 Euro im Monat statt der bisherigen Grenze von 850 Euro voll wirksam werden sollen. Dies sei konkrete Politik zur Entlastung unterer Einkommen, ohne dass die Menschen dadurch schlechtere Anwartschaften in der Rente bekämen.

Der CDU-Sozialexperte Peter Weiß sagte der "Passauer Neuen Presse (Donnerstag), die Ausweitung dieser Zone sogenannter Midi Jobs werde in der Union nicht in Frage gestellt. "Es wird aber noch eine Diskussion darüber geben, ob 1300 Euro wirklich die richtige Grenze sind. Das sind natürlich wesentliche Gehaltsstufen."

Heil hatte der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) gesagt, für mehr Geld in der Tasche von Geringverdienern nütze keine Steuerreform, weil diese Menschen ohnehin wenig oder gar keine Steuern zahlten. Die neue Grenze solle ab 1. Januar 2019 gelten. Auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte über die geplante Anhebung berichtet.

Der Minister betonte im Bundestag die Bedeutung konkreter Sozial- und Arbeitsmarktpolitik für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Dafür komme es auch auf eine stärkere Tarifbindung für die Beschäftigten und darauf an, dass Bürger sich bei der Rente auf den Staat verlassen könnten. Das heiße auch, dem "Kulturpessimismus der organisierten Rechtsradikalen in Europa" realistische Zuversicht entgegenzusetzen, dass Deutschland diese Aufgaben gut bewältigen könne./sam/DP/nas