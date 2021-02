Koalition beschließt Corona-Zuschlag für Empfänger von Grundsicherung

BERLIN (dpa-AFX) - Die große Koalition will Menschen in Grundsicherung wegen der Corona-Krise finanziell unterstützen.



Die Spitzen von Union und SPD einigten sich am Mittwoch auf einen einmaligen Corona-Zuschuss von 150 Euro, wie beide Seiten nach einem Treffen im Kanzleramt mitteilten./tam/DP/he