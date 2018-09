Koala: Meinungen?

Der Kurs der Aktie Koala stand am 14.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0,04 HKD. Der Titel wird der Branche "Investment Banking & Brokerage" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Koala auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Koala-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,14 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,04 HKD) weicht somit -71,43 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (0,05 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-20 Prozent), somit erhält die Koala-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Koala-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Koala. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Koala daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Koala von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Koala mit einem Wert von 8,02 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Institutional Financial Svcs" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,2 , womit sich ein Abstand von 69 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.