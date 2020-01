Stuttgart (ots) - Anmoderation:Die Fußball-Bundesliga macht Winterpause, die Stars bereiten sich in warmensüdlichen Gefilden auf die Rückrunde vor. Allerdings nicht alle. Die U19-Kickersind schon wieder auf dem Spielfeld. Beim 30. Mercedes-Benz JuniorCup imSindelfinger Glaspalast können sie ihr Können zeigen. Sehr zum Vergnügen derZuschauer, denn die bekommen beim Hallenturnier Fußball vom Feinsten. DerJuniorCup ist erstklassig besetzt mit Mannschaften aus der Bundesliga, derPremier League und der portugiesischen Liga. Da kommt selbst der ehemaligeBundesligaschiedsrichter Knut Kircher ins Schwärmen:O-Ton Knut KircherEine coole Sache, volle Hütte, enge Halle, enge Atmosphäre, unheimlich schnellmit dem Thema Bande, Riesenqualität der Spieler und Mannschaften... Wo, anwelchem Standort, kriegt man das sonst? Von daher kann ich nur jedem sagen:'Nutz die Zeit, geh da hin und guck dir das an!' Wer es nicht macht, hatirgendwas verpasst. (0:20)Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart,Manchester United, FC Porto, Glasgow Rangers und Rapid Wien - das Teilnehmerfeldbesteht aus Spitzenmannschaften des nationalen und internationalenJugendfußballs. Da kommt es schon mal zu Paarungen, die an glanzvolle ChampionsLeague Abende erinnern. Kein Wunder also, dass sich auch die Jungprofis riesigauf den Mercedes-Benz JuniorCup freuen, sagt Nico Willig, Trainer der U19 desVfB Stuttgart:O-Ton Nico WilligJa, das Turnier ist ein Highlight für jeden U19-Spieler. Man hat nur zweimal dieChance, daran teilzunehmen und deswegen freuen sich die Jungs, deswegen sind sieheiß auf das Turnier. Seitdem eigentlich das Plakat draußen ist, ist es Thema inder Kabine, muss man sagen. (0:15)Der JuniorCup ist oft auch Startschuss für eine ganz große Fußballkarriere, dashaben Beispiele in der Vergangenheit gezeigt: Mesut Özil, Sami Khedira, ManuelNeuer, Joshua Kimmich - sie alle sind im Glaspalast aufgelaufen und wenige Jahrespäter waren sie Stammspieler bei Spitzenteams. Die vier Stars sind inzwischenauch Teil der Hall of Fame des Turniers und ihre Trikots hängen gut sichtbar inder Halle. Der Traum aller Jungprofis ist es natürlich, später auch einmal sogeehrt zu werden:O-Ton Nico WilligSie sehen ja die 'Hall of Fame' und Sie wissen, wer da alles war und Sie habenes bestimmt auch als Jugendliche im Fernsehen angeschaut. Also, wenn dieMannschaften so ein Niveau mitbringen, dann ist das einfach ein Hammerturnier.Es macht Spaß an dem Turnier teilnehmen zu dürfen und es bringt dich weiter -und das macht Spaß! (0:14)Dass am ersten Januarwochenende in Sindelfingen hochklassiger Fußball gespieltwird, hat sich über die Jahre herumgesprochen. Das zweitägige Turnier ist nichtnur sehr beliebt bei den Fans, sondern auch bei Scouts und Talentspähern. Einer,der zuletzt jahrelang in dieser Funktion an der Seite von Jürgen Klinsmann fürdie US-Nationalmannschaft gearbeitet hat, ist Berti Vogts. Auch er wird diesesJahr die Nachwuchsspieler beim JuniorCup vor Ort in Augenschein nehmen:O-Ton Berti VogtsJa, es ist an und für sich ein Muss, wenn man diese Möglichkeit vor der Haustürhat. Ich komme auch, weil ich zu dieser Zeit im Schwarzwald bin, und ich freuemich darauf. Ich finde Hallenfußball wirklich unheimlich schön zum Anschauen undes ist auch sehr interessant für die Spieler: Die 1-gegen-1-Situationen kommenin der Halle viel öfter als draußen vor. Ich kann nur jedem raten, sich dasanzuschauen. (0:24)Abmoderation:Der Mercedes-Benz JuniorCup im Glaspalast Sindelfingen: Am 04. und 05. Januarmessen sich zum 30. Mal die besten Nachwuchsmannschaften Europas!Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz, Claudia Merzbach, Manuel Müller, 0711 17 95379all4radio, Steffen Frey, 0711 3277759 0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28486/4482715OTS: Mercedes-BenzOriginal-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell