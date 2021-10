Knuspr erweitert kulinarisches Angebot und führt ab sofort Shop-Kategorie mit original italienischen Produkten ein

Garching (ots) -Knuspr, der neue Online-Lebensmittelhändler in Deutschland, erweitert sein Sortiment, um die gestiegenen Wünsche seiner Kunden nach regional und handwerklich produzierten hochwertigen Premium-Lebensmitteln noch besser zu bedienen. Neben der exklusiven Kooperation mit Marks & Spencer Food, den attraktiven Marken Alnatura und Feinkost Käfer sowie den Produkten regionaler Anbieter, bringt Knuspr nun eine große exklusive Auswahl italienischer Spezialitäten auf den Markt, die in der Shop-Kategorie "Italia" zu finden sind.Das abwechslungsreiche Vollsortiment des neuen E-Food Anbieters in München umfasst aktuell rund 10.000 Artikel und wird in den folgenden Monaten konsequent ausgeweitet. Um den Kundenanspruch künftig noch besser zu bedienen, wird das Sortiment aktuell um hochwertige Produkte aus Italien ergänzt, wie Jan Gerlach, Commercial Director bei Knuspr, erklärt:"Unsere Kunden sind zunehmend an hochwertigen Premium-Lebensmitteln, die regional und handwerklich produziert werden, interessiert. Daher haben wir uns entschieden, eine neue besondere Shop-Kategorie einzuführen: Italia! Hierfür haben wir begonnen, mit Familienbetrieben aus Italien zusammenzuarbeiten. Hinter der Produktion unseres italienischen Sortiments verbergen sich erstaunliche Unternehmensgeschichten, darunter auch solche, in denen die Produkte von der vierten Generation hergestellt werden. Mit unserem Angebot bedienen wir nicht nur den wachsenden Kundenanspruch, sondern können gleichzeitig auch kleine Produzenten und Betriebe unterstützen."Die Kunden können sich auf ein breites Sortiment regionaler, handwerklich hergestellter Familienprodukte zu erschwinglichen Preisen sowie auf italienische Feinkost-Spezialitäten freuen. Das exklusiv ausgewählte italienische Sortiment von Knuspr umfasst rund 500 Qualitätsprodukte wie Käse (darunter Burrata, Parmigiano Reggiano), Fleisch (u.a. Suino Nero Filetsteaks, Prosciutto, Salsiccia), Wein, Olivenöl und traditionelle italienische Pasta. Zu den Herstellern zählen Monograno Felicetti, Morelli, Simonini, Caseificio Olanda Riccardo, Boselli, Fratelli Pinna, Fusero, Ponte Reale oder BioOrto.Die meisten Produkte sind mit dem Qualitätsmerkmal und der Prüfungsordnung DOP/IGP gekennzeichnet."Ein wirklich authentisches italienisches Erlebnis erfordert eine breite Auswahl von Produkten in der Küche. Unser Sortiment stellt sicher, dass unsere Kunden die gleichen Rezepte kreieren können wie in einer italienischen Trattoria, während wir gleichzeitig kleinere Familienbetriebe unterstützen. Direkte Beschaffung bedeutet eine kürzere, effizientere und nachhaltigere Lieferkette", kommentiert Jan Gerlach weiter.Hier (https://www.knuspr.de/c1293) finden Sie alle italienischen Spezialitäten.Einige der italienischen LieferantenSeit 1908 produziert das Unternehmen Felicetti (https://www.felicetti.it/en/) im Herzen der Dolomiten Pasta. Heute ist die Produktion in vier Hauptproduktlinien gegliedert und erreicht ein Gesamtvolumen von 30.000 Tonnen pro Jahr mit über 200 verschiedenen Pastaarten. Die Familie verwendet nur Bio-Grieß und Quellwasser zum Mischen der Pasta und reine Bergluft zum Trocknen. Riccardo Felicetti, Geschäftsführer des Unternehmens: "Die Leidenschaft für gutes Essen und der Ansatz der Nachhaltigkeit sind die wichtigsten Faktoren, die Pastificio Felicetti mit der Rohlik Group und Knuspr teilt. Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, unseren Marktanteil in Mitteleuropa zu stärken, und zwar nicht nur in Ländern, in denen wir bereits stark vertreten sind, wie Deutschland (auf das 28 % unserer Exporte entfallen), sondern auch in der Tschechischen Republik, Ungarn und Österreich."Das Unternehmen BioOrto (https://bio-orto.com/) wurde von Nino Passalacqua im Jahr 2003 ins Leben gerufen und befindet sich bis heute in Familienbesitz. Direkt am Gargano Nationalpark an der Ostküste Italiens, betreibt das Unternehmen ökologischen Landbau in großem Maßstab. Durch Liebe zur Tradition und Begeisterung für Forschung und Innovation, steht BioOrto heute europaweit für hochwertiges Olivenöl, Bio-Gemüse und traditionell italienische Saucen und Pestos.Das Familienunternehmen Caseificio Olanda Riccardo (https://www.caseificioolanda.it/en/), gegründet von Michele und Carmela Olanda, existiert seit 1988. Zusammen mit ihren beiden Söhnen Savino und Riccardo und einigen tatkräftigen Mitarbeitern stellen sie köstlichen Burrata und Mozzarella in liebevoller Handarbeit in ihrer Käserei in Andria her.Die Nudelmanufaktur Morelli (https://morellipasta.com/) ist ein Familienbetrieb in fünfter Generation und wurde 1860 gegründet. Morelli schafft es, Pasta mit einem außergewöhnlichen und unvergleichlichen Geschmack herzustellen, deren Aroma bereits beim Kochen die ganze Küche erfüllt.KnusprKnuspr ist ein neuer Online-Lebensmittelhändler in Deutschland. Das Markenzeichen des Pure Players: Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Mehr als 95% seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. Mehr als 30% des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. Mit diesem innovativen Konzept sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will.