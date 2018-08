Knowles: Eine Gewinnchance?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Knowles unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Komponenten". Die Knowles-Aktie notierte am 15.08.2018 mit 17,31 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Knowles entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Knowles-RSI ist mit einer Ausprägung von 86,76 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 36,67, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Knowles liegt mit einem Wert von 72,42 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 42 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Hardware" von 125,72. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Knowles damit 6,35 Prozent über dem Durchschnitt (11,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hardware" beträgt 1,7 Prozent. Knowles liegt aktuell 16,13 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".