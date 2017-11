Knowledge Summit 2017 schließt in Dubai, liefert Erkenntnisse zu vierter industrieller Revolution und Zukunft

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) hatihren vierten jährlichen Knowledge Summit zum Abschluss gebracht, dervom 21.-22. November 2017 im Dubai World Trade Centre unter dem Motto"Wissen und die vierte industrielle Revolution" stattfand.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/612444/MBRF_Knowledge_Summit_2017.jpg(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151123/290068LOGO )Der Gipfel dient als globale Wissensplattform fürEntscheidungsträger, Experten und Akademiker aus verschiedenenDisziplinen, die sich über die Chancen und Herausforderungen dervierten industriellen Revolution sowie die Folgen für dieGesellschaft austauschen.Bei den Sitzungen des Wissensgipfels wurden das Konzept dervierten industriellen Revolution und die Geschichte vergangenerindustrieller Revolutionen sowie ihr Einfluss auf dieEntscheidungsfindung diskutiert. Darüber hinaus beleuchteten dieExperten die Zukunft dieser Entwicklungen und ihre Auswirkungen aufWissen und andere Aspekte des menschlichen Lebens. WeitereSitzungsthemen waren die Auswirkung der industriellen Revolution aufMedien, Technologie, Bildungswesen, Gesundheitswesen und Wirtschaftsowie weiter gefasste Themen wie künstliche Intelligenz und dieZukunft der Robotik.Bei den Sitzungen ging es unter anderem um 3D-Druck vonmenschlichen Organen, Gene Editing und Zelltechnik sowie digitaleChirurgie und medizinische Fortschritte bei der Behandlung vonVolkserkrankungen. Des Weiteren wurden bei dem Gipfel die rechtlichenund ökologischen Veränderungen im Zuge der vierten industriellenRevolution neben der Zukunft der Weltwirtschaft diskutiert.Insbesondere wurden die partizipatorische Ökonomie,Schattenökonomien, das Aufkommen virtueller Währungen und dieAuswirkungen dieser Entwicklungen auf die Beschäftigung beleuchtet.MBRF hat auf dem Gipfel auch die Ergebnisse des Global KnowledgeIndex bekanntgegeben. Der Index wurde gemeinsam mit demEntwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) erarbeitet. Damitsollen Wissensprojekte sowie Strategien zur wirtschaftlichen undgesellschaftlichen Entwicklung unterstützt werden. Gleichzeitig dientder Index als Orientierungshilfe bei der nachhaltigen Entwicklung vonGesellschaften. Er beinhaltet 131 Länder aus allen Regionen der Weltund bildet insgesamt 133 eigenständige Variablen ausunterschiedlichen Quellen ab. Dabei werden strikte Inklusionsregelnzur Datenverfügbarkeit angewandt. In Zukunft sollenDatenverfügbarkeit und Länderinklusion noch erweitert werden.Im Rahmen des Gipfels wurden außerdem die Sieger des Mohammed binRashid Al Maktoum Knowledge Award 2017 bekanntgegeben. Wendy Kopp,CEO von Teach for All (USA), Dr. Hiroshi Komiyama, Chairman desMitsubishi Research Institute (Japan), und die Mohammed bin Salman(MiSK) Foundation (Saudi-Arabien) wurden für ihre besonderenVerdienste um den Wissenssektor gewürdigt. Mit dem Preis sollen eineWissensökonomie erschaffen sowie intellektuelle Verdienste gewürdigtund belohnt werden.Pressekontakt:Hussain Mohammad+971-4-4233466hussain.mohammad@mbrf.aeOriginal-Content von: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF), übermittelt durch news aktuell