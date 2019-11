Unterföhring (ots) -München, 13.11.2019. Gibt es die Nike-Schuhe aus "Zurück in die Zukunft"wirklich? Wie macht man Urlaub auf einem Vulkan, und was genau sindSmart-Cities? Die neue "Galileo"-App bietet alltagsrelevantes Wissen für dieHosentasche in echter "Galileo"-Manier - so verständlich aufbereitet wie niezuvor. Die App ist ein echter Alltagshelfer: Von Funfacts über praktische"Life-Hacks" bis hin zu aktuellen und politischen Themen erleben Nutzerspannende Hintergrundinformationen aus aller Welt in multimedialer Aufmachung.Die neuen Funktionen im ÜberblickDie neue App bietet Key-Facts für Schnellleser, Fotos, Videos, Interviews,Animationen, Checklisten, Quizze und anschauliche Infografiken. Auch daskomplexeste Thema wird so in verständlichen und leicht konsumierbarenWissenshappen serviert. Durch die modulare Erzählstruktur kann dabei jederNutzer selbst entscheiden, wie tief er in die Materie einsteigen will. DenNutzer erwarten dabei über 30 Themenseiten und 20 neue Videos pro Woche - allesin vertikaler Aufmachung. Die Videos zeigen neben Inhalten aus den TV-Sendungenextra produzierten Content, der zuvor nicht on air zu sehen war - etwa "SmarteIdeen im Kampf gegen Plastikmüll" oder "Was leisten die neuen Gesundheits-Apps"?Zuhause die Kopfhörer vergessen? Kein Problem. Denn alle Videos sind ab sofortuntertitelt, so dass sie auch im Silent-Modus ohne Ton konsumiert werden können.Ein weiterer Vorteil ist die Parallelnutzung von Video und Text: Möchte derNutzer sich tiefergehend einem Thema widmen und zu den Infos scrollen,verkleinert sich das Video zwar, läuft aber weiter. Statt wie früher im 16:9Format ist der gesamte Bewegtbild-Content jetzt im quadratischenSeitenverhältnis 1:1 abrufbar. Das ermöglicht dem Nutzer die vertikale Nutzungder Videos, ohne das Handy drehen zu müssen."Galileo"-Moderator Aiman Abdallah: "Seit über 20 Jahren sorgen wir bei'Galileo' für echte Aha-Effekte mit dem Anspruch, Wissen auf unterhaltsame Weisezu vermitteln. Mit der überarbeiteten 'Galileo'-App und Website liefern wirunseren Zuschauern jetzt noch umfangreicher ihre tägliche Dosis Wissen. Dieneuesten Trends - Themen, über die man spricht - und Alltags-Tricks. All das undmehr - egal, wann und natürlich egal, wo. Ganz nach dem Motto: 'Galileo' -Einfach. Mehr. Wissen."Stefan Atanassov, Chief Product Officer ProSiebenSat.1: "Unser Anspruch ist es,relevantes Wissen mit Wow-Effekt zu liefern und das mit klarem Mehrwert für denUser: Die 'Galileo'-App ist die smarteste Erklär-App im deutschsprachigen Raumund die erste Anlaufstelle für alltagsrelevantes Wissen. Das Portal bedientverschiedene Nutzungssituationen - von der kurzen Wissensdosis am Morgen bis hinzum tiefergehenden Einstieg in ein Thema. Und das immer in der gewohnten'Galileo'-Qualität."Die neue Digitalwelt von "Galileo" wird unter dem Slogan "Einfach. Mehr.Wissen." sowohl Online als auch auf den TV-Sendern der ProSiebenSat.1 Gruppebeworben.Pressekontakt:Sabine Segerer-UtzKommunikation Sales & DigitalProSiebenSat.1 Media SETel.+49 [89] 95 07-89 21Sabine.Segerer@ProSiebenSat1.comStefanie PrinzLeiterin Kommunikation Sales & DigitalTel. +49 [89] 95 07-11 99Stefanie.Prinz@ProSiebenSat1.comProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 UnterföhringPressemitteilung online:www.ProSiebenSat1.comTwitter:@P7S1GroupOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell