KnowBe4 verkündet die Gewinner der 2021 EMEA Partner Programme Awards

London (ots) -KnowBe4 (NASDAQ: KNBE), Anbieter der größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, gibt die Gewinner der 2021 EMEA Partner Programme Awards auf der virtuellen KB4-Con EMEA-Veranstaltung bekannt.Im Rahmen dieses Preisverleihungsprogramms werden die Vertriebspartner von KnowBe4 für ihr Engagement bei der Stärkung des menschlichen Faktors der IT-Sicherheit ausgezeichnet. Die Partner von KnowBe4 tragen dazu bei, dass Organisationen auf der ganzen Welt mehr Möglichkeiten haben, die Herausforderungen des Social Engineerings zu bewältigen."Wir wissen, dass die böswilligen Akteure immer schlauer werden und die Cyberbedrohungen sich ständig weiterentwickeln", sagt Tony Jennings, SVP International und Global Channel Sales, KnowBe4. "Diese Gruppe von Preisträgern hat sich diese Auszeichnungen nicht nur durch ihr Engagement für den Schutz und die Zufriedenheit ihrer Kunden verdient, sondern auch durch Marketing-Innovationen, Thought Leadership im Bereich IT-Sicherheit und hervorragende Vertriebsleistungen."Zu den Gewinnern der "KnowBe4 2021 EMEA Partner Programme Awards" gehören:Partner to Watch, im Nahen Osten: CNSPartner to Watch, Europe: CheopsPartner to Watch, Afrika: NCloseEMEA Marketing Innovator of the Year: Tech ForceEMEA Top Product Attach Partner: SoftcatEMEA Partner of the Year: S3Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.knowbe4.com.