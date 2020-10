Berlin (ots) - KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, gibt die Verfügbarkeit der Serie "The Inside Man" Staffel 2 in deutscher Sprache bekannt, die für alle Kunden auf Diamanten-Ebene im Modstore erhältlich sein wird. Die Serie im Netflix-Stil wurde von Sicherheitsexperten entworfen, um Security Awareness von Mitarbeitern zu schärfen.Die zweite Staffel von "The Inside Man" besteht aus 12 Episoden und setzt die Geschichte von Mark Sheppard und seinen neuen Freunden fort, die das Security Awareness-Training auf eine neue Ebene bringen. Diesmal sieht sich unser Protagonist mit einer neuen Situation konfrontiert, in der er seine Firma und seine Freunde vor einer viel größeren Bedrohung schützen muss.2019 gewann die erste Staffel von "The Inside Man" einen silbernen Delphin bei den Cannes Corporate Media & TV Awards. Beide Staffeln wurden vom britischen Unternehmen Twist & Shout produziert, das seit 2019 zu KnowBe4 gehört. Das Voice-Over wurde von der in Deutschland ansässigen KnowBe4-Einheit exploqii produziert."Die Schulung des Sicherheitsbewusstseins, insbesondere während des Cyber Security Awareness-Monats 2020, ist eine Maßnahme, die mit dem Konzept des lebenslangen Lernens einhergeht. Mitarbeiter müssen geschult und ständig weitergebildet werden, um die "menschliche Firewall" aufzubauen, die Organisationen auf der ganzen Welt vor Cyberangriffen und -bedrohungen schützt. "The Inside Man" ist ein sehr effizientes Instrument, um das Bewusstsein in einem unterhaltsamen Format zu schärfen. Es ist gut zu sehen, dass diese Serie auf Deutsch angenommen wurde, so dass immer mehr deutsche Unternehmen davon profitieren. Ich bin stolz darauf, als Sicherheitsexperte an der Entstehung dieser Serie mitgewirkt zu haben und technisches Wissen in verständliche Sprache und Bilder zu übersetzen", sagt Perry Carpenter, Chief Evangelist & Strategy Officer von KnowBe4.Die zweite Staffel von "The Inside Man" in deutscher Sprache steht allen KnowBe4-Abonnenten auf Diamant-Ebene zur Verfügung. Sehen Sie hier den Trailer und weitere Informationen zur zweiten Staffel: https://www.knowbe4.de/blog/inside-man-zweite-staffel-deutsche-fassungPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell