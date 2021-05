KnowBe4 startet PhishFlip, um aktive Phishing-Angriffe in sichere Vorlagen zu verwandeln

Tampa Bay, Florida - Berlin (ots) - PhishFlip nimmt reale Phishing-Angriffe und verwandelt sie in simulierte Phishing-Vorlagen, um Anwender besser zu schulenKnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und Phishing Simulationen, stellt eine neue Produktfunktion namens PhishFlipTM vor, die reale Phishing-Angriffe in sichere, simulierte Phishing-Vorlagen verwandelt.Ein Großteil der Datenschutzverletzungen beginnt mit einer Phishing-E-Mail und die Bedrohung nimmt weiter zu. Laut dem Phishing Activity Trends Report (https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q4_2020.pdf) der Anti Phishing Working Group für das vierte Quartal 2020 verdoppelten sich die Phishing-Angriffe im Jahr 2020 und stiegen von 100.000 im Januar auf 200.000 im Dezember.PhishFlip, das als Funktion im PhishER-Produkt von KnowBe4 enthalten ist, reagiert in Echtzeit, um gefährliche Angriffe in eine sofortige, reale Trainingsmöglichkeit für Endbenutzer zu verwandeln. PhishFlip analysiert schnell eine vom Benutzer gemeldete Nachricht. Es identifiziert und entfernt dann sowohl bösartige Links als auch gefährliche Anhänge und ersetzt sie durch sichere Alternativen zu Testzwecken. Alle Endanwender, die die echte E-Mail-Bedrohung erhalten, aber nicht gemeldet haben, können dann die gefährliche Phishing-E-Mail automatisch durch die sichere Simulation in ihrem Postfach ersetzen lassen. Admins können die gleiche simulierte Phishing-Kampagne auch an andere Gruppen von Anwendern senden."PhishFlip ermöglicht es IT-Administratoren und Cybersicherheits-Experten, den Spieß umzudrehen, indem sie echte E-Mail-Bedrohungen nehmen und sie 'umdrehen', um eine entstellte, ähnlich aussehende Version dieser Nachricht zu erstellen", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Es ist entscheidend für Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu schulen, damit sie wachsam gegenüber Phishing-Angriffen werden. Was könnte relevanter sein, als tatsächliche Angriffe in Echtzeit zu nutzen, um Benutzer vorzubereiten? PhishFlip ist in dieser Hinsicht einzigartig und ermöglicht es der IT und den SecOps-Teams, die Sicherheitskultur in ihren Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben."PhishFlip ist für KnowBe4-Kunden verfügbar, die PhishER erworben haben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.knowbe4.com/products/phisher.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell