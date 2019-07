KnowBe4 im dritten aufeinanderfolgenden Jahr im Gartner Magic Quadrant als führend eingestuft

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

KnowBe4 in der höchsten und besten Gesamtposition für Kompetenzder Umsetzung und Vollständigkeit der VisionTampa Bay, Florida (ots/PRNewswire) - KnowBe4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2532778-1&h=66330484&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2532778-1%26h%3D3273337784%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.knowbe4.com%252F%26a%3DKnowBe4&a=KnowBe4), Anbieterder weltweit größten Plattform für Security Awareness Trainings mitsimulierten Phishing-Angriffen, hat heute bekannt gegeben, dass manvon Gartner Inc. in der höchsten und besten Gesamtposition fürKompetenz der Umsetzung und Vollständigkeit der Vision im LeadersQuadrant des Magic Quadrant im Bereich Computerschulungen fürSecurity Awareness eingestuft wurde."Wir schreiben unsere Top-Positionierung für Kompetenz derUmsetzung im Leaders Quadrant dem massiven Erfolg zu, den wir beineuartigen Schulungsansätzen im Bereich der Schulungen für SecurityAwareness und simulierten Phishings hatten und die bei der Senkungdes für Phishing anfälligen Phish-proneTM-Prozentsatzes vonUnternehmen echte Ergebnisse zeigten", sagte Stu Sjouwerman, CEO vonKnowBe4. "Wir haben in den letzten neun Jahren konzentriert darangearbeitet, unseren 26.000 Kunden die besten Produkte undDienstleistungen der Klasse anzubieten, mit denen sie das weiterbestehende Problem des Social Engineering angehen können. Wir sindder Überzeugung, dass wir die Ergebnisse dieser konzentrierten Arbeitin den Bewertungen angesehener Drittanbieter wie Gartner sehen.""Die Plattform von KnowBe4 wird fortlaufender Innovationunterzogen, damit unsere Kunden die definitiv besten Inhalte ihrerKlasse erhalten. Diese können sie dazu nutzen, dasSicherheitsbewusstsein in ihren Unternehmen zu heben", sagte PerryCarpenter, Chief Evangelist und Strategy Officer bei KnowBe4. "Ichbin der Ansicht, dass KnowBe4 sich durch unser Engagement abhebt, imgesamten Verlauf von Verkauf, Onboarding und Kundensupport dashöchste Niveau des Kundendienstes zu bieten. Es gibt Eigenschaftenunserer Plattform, welche unsere Nutzer stets verblüffen. Dazugehören die Nutzerfreundlichkeit, Unabhängigkeit von der Größe desUnternehmens, unser erstaunlich erschwinglicher Preis und unseraußerordentlich großes Archiv von Inhalten der Weltklasse."Dem Report zufolge finden sich im "Security Education CBT LeadersQuadrant Anbieter, die: (1) Produkte anbieten, die gut zum Bedarf desMarktes passen; (2) beim Aufbau eines Kundenstammes und Umsatzstromsim CBT-Markt den höchsten Erfolg verzeichneten; und (3) (aufgrund desCBT-Umsatzes) über relativ hohe wirtschaftliche Tragfähigkeitverfügen. Neben der Bereitstellung von CBT, die gut zum Bedarf derKunden passt, zeigen führende Firmen zudem überlegene Vision undUmsetzung in Bezug auf erwarteten Bedarf. Sie verfügen gewöhnlichüber einen relativ hohen Marktanteil bzw. starkes Umsatzwachstum undstellen eine Palette von CBT-Kapazitäten zur Verfügung, die sich denBereichen der Weiterbildung und der Verhaltensschulung widmen.Führende Firmen können auf Revision und Ausbau ihrer Inhalteverweisen, um den Ansprüchen des Marktes zu genügen. Es liegtpositives Feedback von Kunden für effektive CBT und einschlägigeDienstleistungen vor und die Firmen konzentrieren sich auf diePrognose des Marktbedarfs und entwickeln sich entsprechend.""Sicherheit wird mehr durch Menschen beeinflusst als durch Technikoder Richtlinien. Kriminelle im Internet wissen, wie sie menschlichesVerhalten ausnutzen können. Führungskräfte im Bereich der Sicherheitund des Risikomanagements müssen in Werkzeuge investieren, welche dasBewusstsein heben und das Verhalten beeinflussen, das denFirmenzielen für die Sicherheit dient. Dies geschieht durchSchulungen am Computer."Eine kostenlose Ausgabe des Dokumentes von Gartner erhalten Siebei KnowBe4 hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2532778-1&h=3893914177&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2532778-1%26h%3D2773735337%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.knowbe4.com%252Fgartner-magic-quadrant-security-awareness-cbt%26a%3Dhere&a=hier).[1] Gartner, Magic Quadrant for Security Awareness Computer-BasedTraining, Joanna G. Huisman, 18. Juli 2019.Haftungsausschluss:Gartner unterstützt weder die in seinen Marktforschungsberichtenbewerteten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, noch empfiehltes Techniknutzern, ausschließlich die Anbieter mit den höchstenBewertungen oder Auszeichnungen in Betracht zu ziehen. DieMarktforschungsberichte von Gartner geben die Meinungen derMarktforschungsabteilung von Gartner wieder und sind nicht alsTatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner übernimmt bezüglichseiner Recherchen keinerlei ausdrückliche oder impliziteGewährleistung, einschließlich der Zusicherung der Mindestqualitätund Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu KnowBe4KnowBe4 ist Anbieter der weltweit größten integrierten Plattformfür Security Awareness Trainings in Kombination mit simuliertenPhishing-Angriffen, die von mehr als 26.000 Unternehmen weltweitgenutzt wird. KnowBe4 wurde vom Daten- und IT-Sicherheitsexperten StuSjouwerman gegründet und hilft Unternehmen, den Faktor Mensch in derIT-Sicherheit anzugehen und das Bewusstsein über Ransomware,CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Manipulationen über einenneuartigen Ansatz in Sicherheitsschulungen zu schärfen. KevinMitnick, international anerkannter Computersicherheitsexperte undChief Hacking Officer bei KnowBe4, half bei der Gestaltung derKnowBe4-Schulung auf der Grundlage seiner gut belegtenSocial-Engineering-Taktiken. Weltweit vertrauen zehntausende von Unternehmen auf KnowBe4, um ihre Mitarbeiter als finale Verteidigungslinie zu mobilisieren. KnowBe4 rangiert auf Platz 96 der Liste von Inc. 500 des Jahres 2018, Platz 34 der Liste Deloitte Technology Fast 500 des Jahres 2018 und Platz 2 der Cybersecurity 500 von Cybersecurity Ventures. Das in Tampa Bay (Florida) ansässige Unternehmen unterhält europäische Niederlassungen in England, den Niederlanden und Deutschland, und verfügt über Niederlassungen in Brasilien, Südafrika und Singapur.