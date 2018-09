KnowBe4 beobachtet Anstieg des CEO-Frauds

Tampa Bay, Florida (ots) - Das Volumen von Phising-Nachrichten mitCEO-Fraud-Inhalt, die gemeldet wurden, verdreifacht sich nahezu.Kriminelle fordern inzwischen Handynummern von Mitarbeitern an.KnowBe4, der weltweit größte Anbieter für Security AwarenessTrainings und simuliertes Phishing, beobachtet eine starke Zunahmedes CEO-Frauds (auch bekannt als Business E-Mail Compromise / E-MailAccount Compromise). Das Volumen im vergangenen Monat hat sich nahezuverdreifacht. Diese Eskalation wird durch Phishing-Versuche erkannt,die weltweit über den Phish Alert Button von KnowBe4 gemeldet werden.Mit dem PAB können Benutzer verdächtige Phishing-E-Mails mit einemeinfachen Klick identifizieren und an ihr Incident Response-Team zurUntersuchung melden. Immer mehr Spear Phishing-E-Mails, die scheinbarvom CEO an einen Mitarbeiter in Unternehmen gerichtet sind, werdenerkannt und KnowBe4 hat erst im vergangenen Monat einen deutlichenAnstieg festgestellt. Kriminelle erstellen E-Mails, in denen sie nachmehr persönlichen Informationen fragen, einschließlichStraßenadressen und persönlichen Telefonnummern von Mitarbeitern.Nach Angaben des FBI wächst und entwickelt sich der BEC/EAC-Betrugweiter und zielt auf geschäftliche und persönliche Transaktionenjeder Größe ab. Die FBI-Meldung vom 18. Juli 2018 erklärt, dass es78.617 bekannte Vorfälle mit einem möglichen, finanziellen Schadenvon über 12,5 Milliarden Dollar gab. Gemessen am finanziellen Verlustist Business E-Mail Compromise die häufigste Form der Kriminalität.Diese Zahlen zeigen, warum es wichtiger denn je ist, Mitarbeiterdurch ein Sicherheitstraining hierfür zu sensibilisieren, weil siedie letzte Verteidigungslinie eines Unternehmens sind."Es ist bekannt, dass der CEO-Fraud zu einer der erfolgreichstenArten von Phishing-Angriffen zählt", sagte Stu Sjouwerman, CEO vonKnowBe4. "Die Eskalation, die wir bei den Versuchen gesehen haben,die wir über den Phish Alert Button von KnowBe4 verfolgen, zeigt,dass Eindringlinge überzeugt sind, Social Engineering einzusetzen undihre Ziele viel genauer verfolgen zu können."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell