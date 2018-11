KnowBe4-Umfrage: 96 Prozent der Unternehmen verbessern ihre Sicherheitskultur durch Security Awareness-Schulungen / 86 Prozent der Unternehmen verringern ihr Sicherheitsrisiko

Tampa Bay, Florida (ots) - KnowBe4, der Anbieter der größtenTrainings- und Phishing-Plattform für Security Awareness, gibt dieErgebnisse der KnowBe4 2018 Security Awareness Training Deploymentand Trends Survey zur Umsetzung von Security Awareness-Schulungenbekannt. Für die Umfrage wurden im September 2018 1.100 Unternehmenweltweit zu den wichtigsten Herausforderungen, mit denen sich ihreUnternehmen konfrontiert sehen, befragt."Social Engineering - wie Phishing - gilt heute als die häufigsteUrsache für Netzwerk-Hacks, und eine E-Mail ist in der Regel derHauptschuldige", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4."Sicherheitsverletzungen stören die Produktivität und gefährdenUnternehmen, ihre Datenbestände, ihr geistiges Eigentum, Mitarbeiterund Kunden. Die Umfragedaten zeigen, dass SecurityAwareness-Schulungen Unternehmen dabei helfen, Attacken in denmeisten Fällen zu erkennen und abzuwehren."Die Studie ergab, dass 88 Prozent der Befragten derzeitSchulungsinstrumente für das Sicherheitsbewusstsein einsetzen.Security Awareness-Trainings werden als effektiv eingestuft, sichunmittelbar positiv auf die Risikominimierung auszuwirken.Weitere Ergebnisse der Umfrage sind:- Die Hauptursache für Angriffe sind laut der Teilnehmer SocialEngineering (77 Prozent), Malware (44 Prozent), Benutzerfehler (27Prozent) und Kombinationen der oben genannten (19 Prozent) sowiePasswortangriffe (17 Prozent).- Etwa 84 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen nachder Einführung von Security Awareness-Trainings einen Rückgangerfolgreicher Social Engineering-Angriffe quantifizieren konnten.- Im Durchschnitt berichteten die Teilnehmer, dass die Erfolgsrateder Angriffe nach einer KnowBe4-Schulung von 40 bis 50 Prozent aufnull bis fünf Prozent zurückging.- 71 Prozent der Umfrageteilnehmer geben an, dass ihr Unternehmenproaktiv simulierte Phishing-Angriffe auf monatlicher,vierteljährlicher oder wöchentlicher Basis durchführt.Um die komplette KnowBe4 2018 Security Awareness TrainingDeployment and Trends Survey zu lesen, rufen Sie bitte folgenden Linkauf: http://ots.de/7QEIuNPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGUrsula Kafka089 747470580ukafka@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell