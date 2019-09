Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Cannes, Frankreich (ots) -"And the winner is... Inside Man von Twist & Shout" - waren dieWorte beim gestrigen Gala Dinner der Film-Awards in Cannes, die dasHerz eines Filmschaffenden schier explodieren lassen. "Das ist einefantastische Auszeichnung für unsere Arbeit", freut sich Jim Shields,Creative Director Twist & Shout, begeistert und präsentiert strahlenddie silberne Delfin-Trophäe. Shields hat die Produktion von InsideMan verantwortet.Inside-Man ist eine im Netflix-Stil produzierte Serie, die überdie Security Awareness Training Plattform von KnowBe4 dem Zuschauerrichtiges Verhalten im Kampf gegen Cyber-Kriminalität vermittelt. AlsCo-Produzent ist KnowBe4 mindestens genauso stolz und begeistert wieTwist & Shout. Darüber hinaus wird die Synchronisation der Serie inacht Sprachen aktuell von der deutschen KnowBe4-Tochter exploqiiproduziert."Mit Schulungen im Entertainment-Format versetzen wir dieZielgruppe in eine viel bessere emotionale Stimmung, umWissensinhalte aufzunehmen und Verhalten zu ändern", sagt ChristineKipke. Sie und Detlev Weise, beide Managing Director beiexploqii/KnowBe4 haben Jim Shields zur Award-Verleihung begleitet."Mit Inside Man haben wir genau den Zeitgeist getroffen", erläutertDetlev Weise und Christine Kipke fügt mit einem Augenzwinkern hinzu:"Und das Schöne ist: Dies war erst die erste Staffel...."Ganz im Netflix-Stil geht die Geschichte also weiter und die Fansvon Inside Man in der KnowBe4-Community dürfen schon gespannt auf dieFolgen der nächsten Staffel warten.Gestern Abend wurde aber erst einmal ordentlich der Erfolggefeiert, bevor die Produktionen von Synchronfassungen und dernächsten Episoden am heutigen Tag weitergehen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGAuf der Eierwiese 182031 Grünwaldbhallbauer@kafka-kommunikation.de089747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell