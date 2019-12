Knot Offshore: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Per 14.12.2019, 01:00 Uhr wird für die Aktie Knot Offshore am Heimatmarkt New York der Kurs von 19.34 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Nach einem bewährten Schema haben wir Knot Offshore auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Knot Offshore-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,18 USD mit dem aktuellen Kurs (19,35 USD), ergibt sich eine Abweichung von +0,89 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (19,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,73 Prozent), somit erhält die Knot Offshore-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Knot Offshore liegt mit einem Wert von 13,27 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 94 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 212,58. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Knot Offshore damit 45,05 Prozent unter dem Durchschnitt (52,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 52,75 Prozent. Knot Offshore liegt aktuell 45,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".