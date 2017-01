Knorr-Bremse will nach Haldex-Übernahme in 5 Jahren 10 Milliarden Umsatz machen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bremsen-Hersteller Knorr-Bremse will in fünf Jahren mehr als 10 Milliarden Euro umsetzen.



Dies sagte Unternehmenschef Klaus Deller in einem Interview mit dem "Handelsblatt" (Montag). Knorr-Bremse gilt als Weltmarktführer bei Nutzfahrzeug- und Eisenbahnbremsen. Im Jahr 2016 lag der Umsatz bei 5,49 Milliarden Euro, 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr.

Knorr gebe fast sechs Prozent vom Umsatz für Forschung und Entwicklung aus. "Und wir verstärken uns bei Bedarf anorganisch, allein 2016 haben wir sieben Zukäufe eingeleitet. Dadurch wird nach Closing rund eine Milliarde Euro Umsatz hinzukommen", sagte Deller dem Blatt.

Anfang Dezember hatte der Bremsen-Hersteller bei seiner Übernahme des schwedischen Nutzfahrzeug-Zulieferers Haldex einen ersten Erfolg vermeldet. Mit seinen bereits erworbenen Haldex-Aktien und den Zusagen der übrigen Aktionäre zum Übernahmeangebot kommt Knorr-Bremse auf eine Annahmequote von 86,1 Prozent, hieß es damals. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen, der Haldex ebenfalls übernehmen wollte, hatte sich geschlagen gegeben und angekündigt, seine Haldex-Aktien den Münchnern anzudienen. Die Frist für die Übernahmeofferte verlängerte Knorr-Bremse nun bis zum 28. Februar - auch weil die Kartellbehörden den Deal noch prüfen müssen.

"Wir werden die nächsten Schritte im Kartellgenehmigungsverfahren mit Nachdruck gehen und den Prozess so schnell wie möglich abschließen", sagte Deller der Zeitung. Die Kartellfreigabe sei aktuell weniger eine Frage des "Ob", sondern des "Wie" und "Wann"./stk/jha/stb