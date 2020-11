Knorr-Bremse erholt sich im dritten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Knorr-Bremse":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse ist dank etwas besserer Geschäfte im dritten Quartal zuversichtlich für das Gesamtjahr.



Zwar liegen operatives Ergebnis und Umsatz noch unter dem Vergleichswert aus dem Vorjahreszeitraum, der Auftragseingang ist allerdings bereits wieder im Plus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum zweiten Quartal ging es zudem aufwärts: "Knorr-Bremse hat im dritten Quartal in allen Kennzahlen und Margen gegenüber dem zweiten Quartal deutlich zugelegt", sagte Finanzvorstand Frank Markus Weber.

Angesichts der "guten Entwicklung" bestätigte der Vorstand auch den im Sommer angepassten Ausblick für das laufende Jahr. Dieser geht allerdings von einem deutlichen Umsatzrückgang und sinkenden Ergebnissen beim Spezialisten für Zug- und Lkw-Bremsen aus.

Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 1,53 Milliarden Euro um 10,4 Prozent unter dem Vorjahreswert, traf aber die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Das operative Ergebnis (Ebit) ging um 22,1 Prozent auf 195 Millionen Euro zurück. Die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank von 18,3 auf 17,5 Prozent und damit noch stärker als von Analysten erwartet.