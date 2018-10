Knorr-Bremse Aktie: Die große Unbekannte!

Weitere Suchergebnisse zu "Knorr-Bremse":

Am 12. Oktober ging das Unternehmen Knorr-Bremse an die Börse, was an vielen Anlegern aber völlig vorbeiging. Viele können bis heute wenig mit dem Namen anfangen. Tatsächlich handelt es sich aber um ein sehr erfolgreiches Unternehmen, welches unter anderem Bremssysteme und sicherheitskritische Subsysteme für Züge entwickelt. Aktiv ist der Anbieter in über 30 Ländern mit mehr als 100 Standorten.

Für die Zukunft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.