Knorr Bremse-Aktie: Wie lief der Börsengang?

Nun ist das Unternehmen Knorr Bremse an der Börse und das in einem nicht ganz einfachen Marktumfeld. Unsicherheiten belasten die Märkte und vor allem Automobilzulieferer haben es zurzeit nicht einfach. Der erste Kurs der Knorr Bremse-Aktie lag trotzdem über dem Ausgabepreis, der sich in der Mitte der ursprünglich ausgegebenen Preisspanne befand. Diese betrug 72 Euro bis 87 Euro.

Ein Beitrag von Johannes Weber.