Knight Frank und ZIEGERT werden Partner und präsentieren Wealth Report in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Ziegert, der führende Wohnungsvermarkter Berlins, erweitert seineinternationale Vertriebsreichweite und kooperiert mit Knight Frank,dem weltweit führenden unabhängigen Immobilienberater. Die neuePartnerschaft unterstreicht das Engagement von Knight Frank, diePräsenz in Deutschland auszubauen und hier künftig auch imWohnungsbereich tätig zu sein.Paddy Dring, Partner und Head of International Residential Salesbei Knight Frank sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir unserePartnerschaft mit Ziegert etabliert haben. Ziegert hat eine sehrstarke Präsenz auf dem Berliner Markt und das Unternehmen hat sowohlden Ruf als auch die Integrität, die perfekt zur Marke Knight Frankpassen. ""Berlin hat eine prosperierende und stabile Wirtschaft. Angesichtsdes starken und anhaltenden Wachstums der Immobilienpreise in denvergangenen fünf Jahren erwartet Knight Frank, dass Berlin einbevorzugter Standort seiner internationalen Investoren auf demeuropäischen Festland bleiben wird.""Ziegert bleibt innerhalb der Kooperation ein 100 Prozentselbständiges Unternehmen, das seinem Partner mit seiner ganzenBerlinkompetenz und Servicepalette zur Seite stehen wird", erläutertSven Henkes, COO der Ziegert-Gruppe "Wir freuen uns, mit KnightFrank einen Partner gefunden zu haben, der unser Verständnis für diePotenziale Berlins als Kreativmetropole teilt und die damitverbundenen Marktchancen erkennt.""Berlin ist eine attraktive Stadt zum Leben und Arbeiten. Es ziehtjunge Talente an und ist ein attraktiver Ort, fürUnternehmensgründungen. Da sich die Wirtschaft durch die BerlinerStart-up-Szene, den Tourismus und den Dienstleistungssektor weiterverstärkt, sind wir sicher, dass sich Berlin zu einer dauerhaftwohlhabenden Metropole entwickeln wird, die auch weiterhin einausländisches Publikum anziehen wird."Zum Start der Partnerschaft präsentieren Knight Frank und Ziegertden Knight Frank Wealth Report in Deutschland. Der Bericht analysiertdie neuesten Trends von Investitionen im Luxussegment sowie dieInteressen und Ziele vermögender Privatpersonen weltweit. Die elfteAuflage des Berichts bietet einen Überblick über die wichtigstenTrends und die globalen Märkte. Deutschland und Berlin nehmen darineine auffallend starke Position ein. Die Stadt sei einer der sicherenHäfen in Europa und weise ein im Vergleich zu anderen europäischenMetropolen hohes Wertsteigerungspotenzial auf.Im Prime International Residential Index (PIRI), der dieWertentwicklung von Prime Apartments in den Innenstädten weltweituntersucht, liegen hinter den asiatischen Top Standorten Shanghai(27,4%), Beijing (26,7%) und Guangzhou (26,6%) mit Amsterdam (10,1%)und dem schweizerischen Gstaad (10,0%) nur zwei europäische Standortevor Berlin. Die Stadt belegt im PIRI den 13. Platz (+ 8,7%) und istdamit stärkster deutscher Standort vor München (15/ 8,0%) undFrankfurt (19/ 4,5%). Deutschland ist nach Großbritannien und denVereinigten Staaten das wichtigste Zielland privaterImmobilieninvestitionen weltweit.