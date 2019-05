Kniekolleg der BG BAU in Ludwigshafen / Neues Angebot: Mit gezieltem Training Knieschmerzen vorbeugen (FOTO)

Berlin (ots) -Um dem Gelenkverschleiß des Knies vorzubeugen, hat dieBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) das sogenannteKniekolleg entwickelt. Bei dem Angebot handelt es sich um eingezieltes Training, mit dem potenzielle Entzündungen, Schmerzen oderspätere Bewegungseinschränkungen durch berufsbedingte Tätigkeitenverhindert werden sollen. Mit 794 gemeldeten Verdachtsfällen im Jahr2018 zählt der Gelenkverschleiß des Knies zu einer der häufigstenangezeigten Berufskrankheiten der Bauwirtschaft. Seit neuestem gibtes das Kniekolleg auch in der berufsgenossenschaftlichen UnfallklinikLudwigshafen.Gezielt erlernen Betroffene mit beginnender KniegelenkarthroseÜbungen und Bewegungsabläufe, die Kniegelenk und Knorpel schonen unddie Muskulatur stabilisieren. Gleichzeitig verbessert das regelmäßigeTraining die allgemeine Fitness. Das Kniekolleg richtet sich gezieltan Beschäftigte der Bauwirtschaft und baunaher Dienstleistungen, diekniebelastende Tätigkeiten durchführen. Das Training ist insgesamtauf rund zwei Jahre angelegt."Tätigkeiten im Stehen, Knien oder Hocken sind häufig auf demBau", erläutert Hansjörg Schmidt-Kraepelin, stellvertretenderHauptgeschäftsführer der BG BAU. "Dabei treten in der Folge solcherdauerhaften Belastungen oft Verschleißerscheinungen auf. DieBetroffenen leiden unter anhaltenden Schmerzen oder einereingeschränkten Beweglichkeit. Mit dem Angebot des Kniekollegs wollenwir diesen Entwicklungen vorbeugen."Eine Evaluation der Kurse, die es bislang nur im BG KlinikumHamburg und der BG Ambulanz Bremen gab, zeigt, dass sie spürbarwirken - sofern die Betroffenen regelmäßig teilnehmen und engagiertmitmachen. Auch im Süden ist das Kniekolleg nach einer erstenAufbauphase in Ludwigshafen erfolgreich gestartet. Das durchwegpositive Feedback der 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von zweiPilotkursen hat dazu geführt, dass die BG BAU ihr Angebot nun auch imSüden ausweitet.Mehr Informationen unter:https://www.bgbau.de/service/bildungsangebote/kniekolleg/Pressekontakt:Christiane WitekTelefon: 030 85781-690presse(at)bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell