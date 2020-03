Unterföhring (ots) - Wenn der Star vor seinen Fans auf die Knie geht! In derneuen SAT.1-Musikshow "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" battelnsich Popsänger Sasha und Deutschrapper Sido bei einem Schlagabtausch derbesonderen Art: Gemeinsam mit bis zu 300 Fans stehen die Stars auf der Bühne undperformen ihre größten Hits. Schon bei seiner ersten Performance zu "Polaroid"geht Sasha vor seinen Fans auf die Knie - und ist komplett überwältigt: "Hammer!Wow! Ist das gut. Ihr seid die Geilsten!"Sasha oder Sido - welcher Künstler hat die "besseren" Fans? Welche Anhängerüberzeugen als gemeinsamer Chor? Welche Fans liefern den kreativsten Auftrittund begeistern die Jury? Und last but not least: Wie reagieren die Musiker aufdie einzigartigen Performances mit ihren Fans? Moderiert wird "United Voices"von Sarah Lombardi und Jochen Schropp. Produziert wird die TV-Show von TresorTV.Sat.1 zeigt eine Folge von "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" amFreitag, 13. März, um 20:15 Uhr.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat.1comBildredaktion:Jürgen Aloisius MorgenrothTel. +49 [89] 9507-1129Jürgen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4543562OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell