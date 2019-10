Bei Kniebeschwerden im Zweifel eine zweite Meinung einholen

Baierbrunn (ots) -Bei Kniebeschwerden sind Fehldiagnosen keine Seltenheit. Wer sichals Patient unsicher ist, beispielsweise wenn der behandelnde Arztausschließlich über operative Möglichkeiten wie das Einsetzen eineskünstlichen Kniegelenks spricht, sollte eine zweite Meinung einholen,wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" rät. Bei planbarenEingriffen haben Patienten mitunter einen gesetzlichen Anspruchdarauf, sollten sich aber dazu vorab genau bei ihrer Krankenkasseinformieren.Die Ursache für Beschwerden im Knie liege selten nur im Gelenk,schildert Dr. Pia Janßen, leitende Oberärztin der Sportorthopädie ander Universitätsklinik Tübingen. "Bänder, Sehnen oder Muskeln könnenebenfalls der Auslöser sein." Das Knie ist laut Janßen anatomischkomplex. Anders als ein reines Scharniergelenk, das nur auf- undzusammenklappt, kann es sich in der Bewegung zusätzlich leichtdrehen. Möglich ist dieser Ablauf nur, wenn Muskeln, Sehnen, Bänderund Menisken dem Gelenk Stabilität verleihen.Dass Knieprobleme so weit verbreitet sind, hat auch mit unsereminaktiven Lebensstil zu tun. "Knie brauchen Bewegung. Aber die findetbei vielen im Alltag kaum noch statt", sagt der PhysiotherapeutChristian Thieme aus Chemnitz. Andererseits gehen manche Menschen inihrer Freizeit sportlich an ihre Grenzen - und darüber hinaus. DenKnien könne es da zu viel werden, erläutert Thieme.Die neu gestaltete "Apotheken Umschau" erklärt in ihremSchwerpunktthema Knie, wie man Beschwerden am besten vorbeugt undBewegung richtig dosiert - digitale Ergänzungen dazu finden Leser aufwww.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.apotheken-umschau.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell