Knaus Tabbert Aktie: Reise startet holprig!

Eigentlich wollte Knaus Tabbert den durch Corona ausgelösten Boom im Wohnmobil-Markt nutzen, um mit Pauken und Trompeten aufs Börsenparkett zu treten. Gelungen ist das Ganze allerdings eher weniger – zumindest vorerst.

Aktie blieb am ersten Handelstag deutlich unter Ausgabepreis

Laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters schlossen die in Frankfurt gelisteten Papiere an ihrem ersten Handelstag am Mittwoch mit 54,50 Euro. Der Ausgabepreis lag bei



