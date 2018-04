Knauf kommentiert die enttäuschenden Ergebnisse des ersten Quartals von USG

USGs Ergebnisse unterstreichen die historischunterdurchschnittliche Leistung, die verfehlten Ertragsziele und dieHerausforderungen bei der Erreichung der ehrgeizigen Ziele für 2020als transformiertes UnternehmenKnauf bestätigt erneut das Barangebot von $ 42Iphofen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Gebr. Knauf KG ("Knauf")hat heute nachstehende Erklärungen zu den Ergebnissen des erstenQuartals 2018 der USG Corporation (NYSE: USG) ("USG") abgegeben:Die Ergebnisse des Q1 2018 von USG zeigen deutlich die inhärenteVolatilität der Branche und die Herausforderungen, vor denen dasManagementteam bei der Erreichung seiner ehrgeizigen Ziele für 2020steht. Nicht nur lag das EBIT des ersten Quartals von USG um ca. 20 %unter der Konsensschätzung von Bloomberg1, sondern es hat sich auchgegenüber dem Vorjahr um nennenswerte 30 % verschlechtert. Mit diesenErgebnissen setzt USG seine Geschichte der verfehlten Erträge fort,da das Unternehmen seit der Finanzkrise im Jahr 2008 rund 75 % dervierteljährlichen EBIT-Schätzungen verfehlt hat2.Dennoch möchte USG, dass seine Aktionäre die gegenwärtige undvergangene schlechte Leistung ignorieren und sich stattdessen aufeinen ungewissen Plan zur Margenverbesserung in der Zukunftkonzentrieren. Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigen, dass derzukünftige Shareholder Value, den USG mit seiner neuen Strategieangeblich liefern kann, bereits heute gefährdet ist. Nicht einmal diePreiserhöhung bei Gipskartonplatten um rekordverdächtige 9 % konntedie anhaltende Kosteninflation, das rückläufige Volumen und dendaraus resultierenden Margendruck ausgleichen.Während USG versucht, die Aktionäre zu überzeugen, seine Strategiewerde die historisch unterdurchschnittliche Leistung und dieZyklizität der Branche überkommen, ist Knauf der Meinung, dass dieseAussagen nicht glaubwürdig sind. Selbst wenn USG seine äußerstehrgeizigen Ziele für 2020 erreichen würde, glauben wir nicht, dassdieses Leistungsniveau über den unvermeidbaren Branchenzyklus hinwegaufrechterhalten werden kann. USG ist immer noch das gleicheUnternehmen, das ökonomischen Grundprämissen unterliegt. DerErgebnisrückgang im Jahr 2017 wurde mit der Kosteninflation vonRauchgasentschwefelungsgips und Altwellpappe erklärt. Das Jahr 2018hat jetzt mit einem EBIT-Rückgang um 30 % im ersten Quartal begonnen.Welche Geschichte wird das Unternehmen 2019 erzählen?Trotz der kurz- und langfristigen Erfolgsbilanz verlangt dasManagement, dass die Aktionäre ihm etwas geben, was es nicht verdienthat - nämlich das Vertrauen, dass es nachhaltige Werte schaffen wird.Als der Chief Executive Officer von USG während der Telefonkonferenzvon USG nach dem inneren Wert des Unternehmens gefragt wurde,weigerte er sich, den Bewertungsansatz des Unternehmens zudiskutieren. Dies bestätigt unsere grundsätzliche Schlussfolgerung,dass USG nicht in der Lage ist, seine Behauptungen zu untermauern,das Unternehmen sei mehr wert als unser Angebotspreis.Trotz des schwachen Quartalsergebnisses und des negativen freienCashflows bestätigen wir unser vollständiges und faires Angebot inHöhe von $ 42, damit die Transaktion zum Abschluss kommt. Der von unsvorgeschlagene Preis bietet ALLEN Aktionären einen erheblichenMehrwert und verringert das Risiko der zukünftigen Umsetzung desGeschäftsplans und der Zyklizität der Branche. Angesichts des von USGkürzlich berichteten Rückgangs des EBITDA der letzten Quartale unddes Anstiegs der Nettoverschuldung stellt unser Angebot nun ein nochattraktiveres Vielfaches von 11,9x des EBITDA der letzten Quartaledar. Wir glauben, dass dies ein überzeugender Vorschlag ist, den USGinsbesondere vor dem Hintergrund der anhaltendunterdurchschnittlichen Leistung des Unternehmens aufnehmen sollte.Unsere "Withhold"-Kampagne findet weiterhin Unterstützung.USG-Aktionäre, einschließlich Berkshire Hathaway, haben öffentlichihre Absicht bekundet, auf der bevorstehenden Hauptversammlung desUnternehmens gegen die Verwaltungsratskandidaten von USG zu stimmen,und sie unterstützen damit unser Angebot. Erst in dieser Woche sagteSam Shapiro, Chairman und Chief Investment Officer von ShapiroCapital Management in einem Interview: "Es ist ein angemessenesAngebot und es ist Zeit für einen Wechsel.... Dieses Unternehmenbraucht einen Generationswechsel, nicht einen, der in einem Quartalerledigt werden kann.... Wir sind die Eigentümer des Unternehmens,sie sind es nicht.... Ich glaube nicht, dass die Verwaltungsräte vonUSG im besten Interesse der Aktionäre handeln."3Die wiederholte Ablehnung des Angebots von Knauf durch USGignoriert die schlechte Leistung von USG unter den bestehendenManagement- und Branchengegebenheiten und gefährdet den Wert derBeteiligung der Aktionäre am Unternehmen. Wir ermutigen die Aktionärevon USG, eine klare Botschaft an den Verwaltungsrat von USG zusenden, in einen konstruktiven Dialog mit Knauf einzutreten, damitalle Aktionäre die Möglichkeit erhalten, erhebliche Barwerte für ihreAktien freizusetzen. 1 Basierend auf Schätzungen von Bloomberg.2 Gemäß Bloomberg lagen seit dem Q1 2009 ca. 75 % des tatsächlichenquartalsmäßigen EBIT von USG unter den quartalsmäßigenKonsensschätzungen der Makler. In den Quartalen, in denen das EBITunter den Konsensschätzungen lag, lag es im Durchschnitt um 35 %darunter.3 Bloomberg: Der fünftgrößte Aktionär von USG schließt sich Buffett anund unterstützt das Übernahmeangebot, 24. April 2018.