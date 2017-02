"Knast in Deutschland": ZDFinfo über den Alltag hinter Gittern (FOTO)

Mainz (ots) -Wie leben Mörder, Sexualverbrecher, Bankräuber und Dealer hinterGittern - in einer Welt, die der Bürger draußen kaum kennt? Die neueZDFinfo-Doku "Knast in Deutschland - Strafe, Liebe, Hoffnung", dieerstmals am Samstag, 4. Februar 2017, 20.15 Uhr, zu sehen ist,ermöglicht den informativen Blick hinter die Gefängnismauern.Gefängnis, Zuchthaus, Knast, Strafvollzug - so unterschiedlich wiediese Begriffe sind auch die Bilder, die die Bürger mitJustizvollzugsanstalten verbinden. Für die "Stammtischler" geht esdenen hinter Gittern viel zu gut. Doch wie ist der Alltag dortwirklich? ZDF-Autor Ulrich Haagen, früherer "Recht brisant"-Moderatorund langjähriger Leiter der Redaktion Recht und Justiz, gibt einenprofunden Einblick.Eingebettet ist diese Erstausstrahlung in einen langenCrime-Doku-Sendetag in ZDFinfo. Von "Mördern auf der Spur" (9.35 Uhr)über "Kriminelle Karrieren" (18.00 Uhr) bis "Jung im Knast" (21.15Uhr) sind am Samstag, 4. Februar 2017, von morgens bis nachMitternacht mehr als 20 Dokumentationen über historischeKriminalfälle, den Justiz-Alltag und die Wirklichkeit im Strafvollzugzu sehen.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell