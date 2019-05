Knapp vorbei ist nicht daneben: Newcomer-Agentur CUBE brand communications klopft bei den Big 50 der deutschen Agenturszene an (FOTO)

Ingolstadt (ots) -Ein Jahr nach ihrer Gründung belegt die Newcomer-Agentur CUBEbrand communications Platz 51 im Ranking der größten, unabhängigenMarketingagenturen und schrammt somit nur knapp an den "Big 50" derdeutschen Agenturbranche vorbei. Das Szene-Ranking wird jedes Jahrvon den Zeitschriften W&V und Horizont sowie dem Gesamtverband fürKommunikationsagenturen GWA ermittelt. "Mit unserem Jahresergebnissind wir nur leicht unter der Einstiegshürde von 3,3 Millionen EuroUmsatz geblieben. Das ist schade, weckt aber umso mehr unserensportlichen Ehrgeiz für die nächsten Jahre. Mittelfristig sehen wiruns ganz klar im Feld der Big 50", sagt Agentur-Gründer FrankFichtner.CUBE brand communications ist erst im Januar 2018 an den Startgegangen und hatte als "Newcomer-Agentur" gleich für Furore gesorgt:über drei Millionen Euro Umsatz, 50 Mitarbeiter und in der Summe mehrals 1.000 Veranstaltungen in über zehn Ländern. "Mit den gesetztenSchwerpunkten Experiential Marketing und Brand Building sowie unserenautomotive Vorerfahrungen treffen wir vor allem den Bedarf derAutomobilindustrie", erklärt Dr. Michael Schilhaneck, Mitinhaber undGeschäftsführer von CUBE brand communications.Als Lead Agentur des Audi driving experience centers übernimmtCUBE brand communications beispielsweise den Betrieb des größtenFahrerlebniszentrums der AUDI AG mit allen entsprechendenVerantwortlichkeiten: vom Eventmanagement und der Kundenberatung überGästebetreuung und Inszenierungstechnik bis hin zur Mechanik undLogistik des Premiumfuhrparks. Darüber hinaus unterstützt die Agenturdie Audi driving experience bei ihren internationalenFahrerlebnisprogrammen (z.B. Audi ice experience, quattroexperience), führt Promotions in Sportmarketing Umfeldern durch (z.B.FC Bayern München, FIS Ski-Weltcup) oder koordiniert die weltweitenEinsätze des vollelektrischen Rennsport-Konzeptfahrzeugs Audi e-tronVision GT (z.B. Formel E, Road-Shows). Für Audi Sport Customer Racingübernimmt das Start-up die Eventbetreuung der 24-StundenRennen vonSpa und auf dem Nürburgring.CUBE brand communications ist jedoch auch für weitere automotiveAkteure bereits ein strategischer Partner in der Markenkommunikation.Zum Beispiel als Lead Agentur Sportmarketing für den renommiertenMittelständler BFFT Fahrzeugtechnik. Hier betreut die Agentur dieSponsorships FC Ingolstadt 04, ERC Ingolstadt sowie denNachwuchsrennfahrer Fabian Vettel in der Lamborghini Super TrofeoEurope. Hinzu kommen Strategieentwicklungen und deren kommunikativeUmsetzung sowohl für Großunternehmen (z.B. Beratung MarkeneinführungEDAG BFFT electronics) als auch für Start-ups (z.B. vollumfänglichesMarkenmanagement digitalwerk, e.telligent und IP Camp).Nach dem sehr erfolgreichen ersten Jahr geht der Blick nun nachvorne. "Weiteres Wachstum durch spannende neue Projekte ist dasZiel", sagt Schilhaneck. Neben fachlicher und vertrieblicherKompetenz bringe die junge Agentur dafür auch eine lebendige,werteorientierte Unternehmenskultur mit ein. "Bei uns schwingt eingesunder Start-up Spirit mit. Wir sind ein starkes Team mitausgeprägter Mitarbeiterorientierung, die auf Gemeinschaft,Identifikation und Work-Life-Balance ausgerichtet ist. Motivationwird so zum Motor des Erfolgs", erläutert Schilhaneck und ergänzt miteinem Augenzwinkern: "Zudem steht ja noch das Thema 'Aufstieg in dieBig 50' im Raum. Das gibt uns allen zusätzlichen Schub!"Über CUBE brand communicationsCUBE brand communications ist eine international tätige,inhabergeführte Agentur für Markenkommunikation mit den SchwerpunktenExperiential Marketing und Brand Building. Im Januar 2018 gestartethat das Unternehmen aus Ingolstadt im ersten Geschäftsjahr mit 50Mitarbeitern über drei Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Kundensind die AUDI AG sowie weitere automotive Unternehmen aus demsüddeutschen Raum.Weitere Informationen zu CUBE brand communications finden Sieunter www.cube-bc.com oder gerne auf Anfrage unter den untenaufgeführten Kontaktdaten.Pressekontakt:CUBE brand communications GmbHMichael AngermüllerMarketing ManagerDr.-Ludwig-Kraus-Straße 285080 GaimersheimTelefon: +49 (0) 162 - 134 06 14Mail: info@cube-bc.comOriginal-Content von: CUBE brand communications GmbH, übermittelt durch news aktuell