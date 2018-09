Knapp 50 % des Seegüterumschlags durch Billigflaggen

Wiesbaden (ots) - 48,9 % aller Güter, die 2017 in deutschenSeehäfen ein- oder ausgeladen worden sind, wurden mit Schiffen untereiner sogenannten "Billigflagge" befördert. Dies teilt dasStatistische Bundesamt (Destatis) anlässlich desWeltschifffahrtstages am 27. September mit. Unter Billigflaggen sinddie Flaggen solcher Staaten zu verstehen, in denen sich ausländischeReeder oder Reedereien registrieren lassen, um Kosten zu reduzieren.Als wesentliche Vorteile von Billigflaggen werden dabeiSteuervergünstigungen sowie geringere Sozial- undSicherheitsvorschriften gesehen.Für die deutschen Seehäfen am bedeutendsten sind die Billigflaggenvon Liberia und Panama. Von den 2017 insgesamt umgeschlagenen knapp300 Millionen Tonnen Seegütern entfielen 29,6 Millionen Tonnen aufSchiffe unter liberianischer Flagge und 27,5 Millionen Tonnen aufSchiffe unter panamaischer Flagge. Beide Flaggen nehmen auch in derRangliste aller in deutschen Seehäfen vertretenen Flaggen die Plätze1 und 2 ein. Zum Vergleich: Deutsche Schiffe haben 2017 insgesamt22,7 Millionen Tonnen ein- oder ausgeladen und liegen damit auf Platz3, gefolgt von Malta, einer weiteren Billigflagge, auf der viertenPosition.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte:Schifffahrt,Telefon: +49 (0) 611 / 75 44 80www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell