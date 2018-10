Knapp 50.000 Kinder auf Sulawesi benötigen dringend mehr Schutz und Hilfe

Berlin (ots) - Nach Angaben der indonesischenKatastrophenschutzbehörde benötigen knapp 50.000 Kinder dringendhumanitäre Hilfe. Besonders Kinder, die von ihren Angehörigengetrennt wurden oder diese verloren haben, sind nach der verheerendenNaturkatastrophe extrem schutzbedürftig."Überall sieht man Zerstörung: Häuser, die nur noch aus Schuttbestehen, Straßen, die es einfach nicht mehr gibt. Ich mache mirbesonders um die Kinder Sorgen. Unzählige Mädchen und Jungen habendurch diese schreckliche Tragödie ihre Eltern verloren, andere wurdenvon ihren Familien getrennt. Die Kinder sind bisher komplett alleingelassen. Viele schlafen auf der Straße, weil sie einfach nirgendshingehen können. Viele sind voller Furcht und auch schwertraumatisiert. Diese Art von Erfahrungen sollte kein Kind jedurchleben müssen", sagt Zubedy Koteng, Kinderschutz-Experte von Savethe Children in Palu.Dennoch gibt es neben all der Tragik auch Geschichten mit einemglücklichen Ende. Eine dieser berichtete Dimas* lokalen Kollegen vonSave the Children. Seine neunjährige Schwester Puri* konnte lebendaus den Trümmern geborgen werden. Sie lag direkt neben einer Leicheund war zum Zeitpunkt ihrer Rettung kaum bei Bewusstsein. Zum Glückwar eine ihrer Hände zu sehen, sodass die Menschen sofort begannen,den Schutt zu beseitigen. "Puri* wurde unter den Trümmer unseresHauses begraben und fünfzig Meter vom eigentlichen Standort entferntgefunden. Nur ganz wenige Häuser sind noch intakt. Als wir Puri*retteten, habe ich nicht damit gerechnet, dass überhaupt noch jemandüberleben konnte. Es ist einfach ein Wunder", sagt Dimas*.Save the Children arbeitet mit seinem lokalen Partner YayasanSayangi Tunas Cilik (YSTC) in Palu. Die Hilfsorganisation verteiltNothilfe-Pakete, darunter Planen und Decken, Hygienesets und richtetSpiel- und Schutzräume ein. Besonderes Augenmerk der Organisationliegt dabei auf der Familienzusammenführung."Kinder müssen so schnell es geht, wieder mit ihren Angehörigenzusammenkommen. Das hat höchste Priorität und erfordert einesorgfältige Koordination zwischen anderen Hilfsorganisationen,Behörden und der Regierung. Für verwaiste Kinder werden wirversuchen, andere Verwandte zu finden, die für sie Sorge tragenkönnen", betont Zubedy Koteng. "Eine weitere große Herausforderungist die Erreichbarkeit der Gemeinden auf Sulawesi. Viele liegen sehrabgeschieden und durch die Naturkatastrophe sind dieVerkehrsverbindungen unterbrochen oder gestört. Das ist eine großeHürde, nicht nur für die Familienzusammenführung."Save the Children arbeitet seit 1976 in Indonesien und hat langeErfahrung in der Katastrophenhilfe (Lombok 2018, Tsunami 2004).Downloadlink zu Bildern und Erlebnisberichten unter:https://cloud.savethechildren.de/index.php/s/ztFipg43PSQ4tLTHonorarfrei auch zur Weitergabe an Dritte zu verwenden unter ©Save the Children.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Claudia KeppTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280Mail: Claudia.Kepp@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell