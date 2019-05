Knapp 200 Euro Miete für den Stellplatz: Parken ist in deutschen Großstädten ein teures Vergnügen

Nürnberg (ots) - In Frankfurt am Main müssen Autobesitzer füreinen Stellplatz oder eine Garage bis zu 199 Euro Miete monatlichbezahlen, wie eine aktuelle Analyse von immowelt.de zeigt / Mitgroßem Abstand folgen Stuttgart (maximal 150 Euro), Hamburg (140Euro) und Berlin (130 Euro) / Die günstigsten Spitzenpreise gibt esin Hannover, Dresden und Essen, wo maximal 70 Euro verlangt werdenEine halbe Stunde einen Parkplatz suchen und am nächsten Tagentdeckt man wieder eine neue Schramme an der Stoßstange. Wer nichtjeden Tag suchen und sein Auto sicher abgestellt wissen möchte, kommtum einen Stellplatz nicht herum. Doch dieser Luxus hat seinen Preis.Die teuersten Garagen und Stellplätze gibt es in Frankfurt - bis zu199 Euro Miete müssen Autobesitzer in der Mainmetropole pro Monatzahlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt.de, fürdie die Mietpreise von Stellplätzen und Garagen in den 14 größtendeutschen Städten untersucht wurden. Demnach werden vor allem fürTiefgaragenstellplätze, die zentrumsnah im Frankfurter StadtteilWestend oder in der Altstadt liegen, derart hohe Mieten verlangt. Wieteuer die Stellplätze sind, zeigt der Vergleich zu Chemnitz oderCottbus, wo man für die gleiche Miete sogar eine 1-Zimmer-Wohnungbekommt.Allerdings geht es auch in Frankfurt günstiger: Schon ab 19 EuroMiete pro Monat werden Suchende fündig. Der Stellplatz ist dannallerdings zumeist nicht überdacht und befindet sich in denRandbezirken. Pkw-Besitzer, die in der Innenstadt einen Stellplatzsuchen, weil sie beispielsweise täglich in die Arbeit pendeln, habenfast keine andere Wahl, als sich einen teuren Stellplatz zu mieten.Teure Stellplätze in Stuttgart und HamburgHinter Frankfurt folgt mit großem Abstand Stuttgart mit einerSpanne von 17 Euro bis zu 150 Euro. Auch hier gilt: Die preiswertenStellplätze befinden sich eher am Stadtrand, in Stuttgart Mittemüssen 100 Euro und mehr eingeplant werden. Auch Hamburg, wo dieMieten bis zu 140 Euro kosten, sowie Berlin und Nürnberg mitSpitzenpreisen von jeweils 130 Euro zählen beim Parken zu denteuersten Großstädten. München, das bei Wohnungspreisen mit großemAbstand am teuersten ist, liegt bei den Stellflächen auf einemungewohnten Mittelfeld-Platz: Selbst in den innenstadtnahen Lagen wieLudwigsvorstadt-Isarvorstadt oder Au-Haidhausen kosten Garagen mit125 Euro deutlich weniger als in Frankfurt oder Stuttgart. Diegünstigsten Stellplätze werden in der bayerischen Landeshauptstadtschon für monatlich 15 Euro angeboten.Hannover, Essen und Dresden am günstigstenDie günstigsten Spitzenpreise für Stellplätze oder Garagen alleruntersuchten Städte gibt es in Hannover. Selbst Garagen inzentrumsnahen Viertel wie Linden-Mitte sind hier für rund 60 Euro zuhaben. Die Preispanne in Hannover bewegt sich zwischen 20 und 67Euro. Ebenfalls preiswert parken Autobesitzer in den beidenRuhrgebietsstädten Essen (16 bis 70 Euro) und Dortmund (17 bis 75Euro). Auch in Dresden (10 bis 70 Euro) und Bremen (15 bis 80 Euro)sind Stellplätze vergleichsweise günstig.Ausführliche Tabellen zu den Ergebnissen stehen hier zum Downloadbereit: http://ots.de/cPeheEBerechnungsgrundlage Datenbasis für die Berechnung derStellplatz-Mietpreise in den 14 größten Städten in Deutschland waren5.600 Garagen und Stellplätze, die im Jahr 2018 auf immowelt.deinseriert wurden. Dabei wurden ausschließlich die Angeboteberücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://www.immowelt-group.com/presse.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 50 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt.* Google Analytics; Stand: Januar 2019Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deTim Kempen+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell