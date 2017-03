Knapp 12 Milliarden Eier in Deutschland im Jahr 2016 produziert

Wiesbaden (ots) - In Deutschland wurden in Betrieben vonUnternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen 2016 knapp 12Milliarden Eier produziert. Wie das Statistische Bundesamt weitermitteilt, entspricht dies einer Steigerung von 1,5 % gegenüber demJahr 2015.Mit 7,6 Milliarden Eiern stammt der größte Anteil der Erzeugungaus der Bodenhaltung (63,2 %), die somit in Deutschland diedominierende Haltungsform bleibt. Der durchschnittliche Bestand derLegehennen in Bodenhaltung stieg auf 25,5 Millionen Tiere (+ 0,7 %).Die meisten der im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich gehaltenenLegehennen stehen in der ökologischen Erzeugung (+ 440 000 Tiere).Deren Anzahl erhöhte sich um 11,7 % auf 4,2 Millionen Tiere. In derFreilandhaltung stieg die Anzahl der Legehennen um 316 000 Tiere auf7,4 Millionen (+ 4,5 %). Die Zahl der Tiere in Kleingruppenhaltungund ausgestalteten Käfigen ist gegenüber dem Vorjahr um 702 000 Tiereauf 3,4 Millionen gesunken (- 17,3 %). Insgesamt setzt sich damit derStrukturwandel weiter fort, der seit dem Verbot der traditionellenKäfighaltung im Jahr 2009 einsetzte.Die Haltungskapazitäten im Berichtszeitraum 2016 stiegen gegenüberdem Vorjahr um 1,2 % auf durchschnittlich 47,9 MillionenHaltungsplätze. Damit gab es bei den Haltungsplätzen einen stärkerenAnstieg als bei den Legehennen (+ 0,6 %). Den größten Anteil derHennenhaltungsplätze hatte 2016 weiterhin die Bodenhaltung mit 30,1Millionen Plätzen. Die noch im Jahr 2007 dominante Käfighaltung (67,7%) machte 2016 nur noch 10,1 % der Gesamtanzahl der Haltungsplätzeaus.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Julia Heuser,Telefon: +49 (0) 611 / 75 83 86,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell