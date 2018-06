Knapp 10 Milliarden Familien-Entlastung ab 2019 geplant

BERLIN (dpa-AFX) - Familien in Deutschland sollen ab kommendem Jahr um rund 9,8 Milliarden Euro entlastet werden.



Zu dem Paket gehört eine Kindergelderhöhung um 10 Euro im Monat ab Juli 2019, ein höherer Grundfreibetrag, ein höherer Kinderfreibetrag und eine Entlastung mittlerer und unterer Einkommen bei der sogenannten kalten Progression, wie am Montag aus Regierungskreisen verlautete. Das sieht ein Referentenentwurf des Finanzministeriums vor. Am 27. Juni soll das Familienentlastungspaket vom Kabinett beschlossen werden. Union und SPD hatten die Entlastung im Koalitionsvertrag vereinbart, einige geplante Entlastungen gehen aber noch etwas darüber hinaus./ir/DP/tav