Knapp 100.000 Gründer in der Kreativwirtschaft

Frankfurt am Main (ots) -- Fast jeder fünfte Existenzgründer macht sich in derKreativwirtschaft selbständig- Mehr Kreativgründer in der Designwirtschaft, weniger im BereichSoftware- Viele "digitale Nomaden": Solo, Freiberufler, B2BIn Deutschland haben sich 2018 knapp 100.000 Menschen in derKreativwirtschaft selbständig gemacht und ein Unternehmen inBereichen wie Design, Werbung, Software/Games oder Bücher gegründet.Das zeigt eine neue Analyse von KfW Research auf Basis desKfW-Gründungsmonitors. Die Zahl der Kreativgründer ist im Vergleichzum Vorjahr zwar etwas angestiegen (+9.000), im längerfristigenVergleich ist sie jedoch, wie die allgemeine Gründungstätigkeit,deutlich rückläufig. So gab es in der Kreativwirtschaft 15 Jahrezuvor noch 178.000 Existenzgründer. Der Rückgang war insgesamt aberschwächer als der allgemeine Trend, so dass der Anteil derKreativgründer an allen Existenzgründungen in Deutschland auf zuletzt18 % gestiegen ist (2003: 12 %).Der Schwund an Kreativgründungen im Vergleich zum Jahr 2003resultiert vor allem aus einem sehr starken Rückgang bei Gründungendurch Männer. Gab es 2003 noch 135.000 Kreativgründungen von Männern,waren es 2008 nur noch 43.000. Danach erholte sich ihre Anzahl wiederetwas - liegt zuletzt mit 60.000 aber weiterhin sehr deutlich unterdem Niveau von 2003. Bei der Zahl der Kreativgründungen durch Frauengab es keinen derartigen Einbruch. Ihre Anzahl liegt im Jahr 2018 mit38.000 nur wenig unter der Zahl von 2003 mit 43.000Kreativgründungen.Der erhebliche Rückgang bei den Kreativgründungen durch Männermacht sich vor allem im Teilmarkt Software/Games bemerkbar. Dort sindim langfristigen Mittel 8 von 10 Gründern Männer. Von 2003 bis 2006war Software/Games der größte Teilmarkt und machte 28 % derKreativgründungen aus. Mittlerweile sind es nur noch 11 %. Diemeisten Kreativgründer starten aktuell im Bereich derDesignwirtschaft: Jeder Vierte macht sich als Industrie-, Produkt-,oder Modedesigner, Raumausstatter o.ä. selbständig. Amzweithäufigsten entstehen neue Kreativunternehmen in derWerbewirtschaft (14 %), der Büchermarkt teilt sich mit dem BereichSoftware/Games den dritten Rang auf der Beliebtheitsskala (je 11 %).Kreativgründer sind zum Großteil so genannte Sologründer, dasheißt sie gründen alleine, ohne Co-Gründer und Mitarbeiter (78 %).Etwas weniger als die Hälfte (43 %) arbeiten freiberuflich. DieAngebote von Kreativgründern sind stärker auf überregionaleZielmärkte sowie Geschäftskunden ausgerichtet und sind häufigerdigitaler Natur. Bei den digitalen Kreativgründern ist das Internetmeist Kernelement des Geschäftsmodells. Nur etwa jeder Zehnte hatexterne Kapitalgeber wie Freunde, Verwandte oder Finanzinstitute."Unter den Gründern in der Kreativwirtschaft sind viele sogenannte'Digitale Nomaden' zu finden, die als Freiberufler soloselbstständiggründen und denen ihr privater Laptop genügt, um ihre Dienstleistungzu erbringen", fasst Dr. Georg Metzger, Ökonom bei KfW Research,zusammen.Der aktuelle One-Pager zum Thema "Kreativgründungen" ist abrufbarunter: http://ots.de/blEA7DHinweis:Die aktuelle Analyse von KfW-Research zum Thema"Kreativgründungen" basiert auf dem KfW-Gründungsmonitor, einerrepräsentativen, seit dem Jahr 2000 jährlich durchgeführtentelefonischen Bevölkerungsbefragung. Befragt werden jährlich rund50.000 in Deutschland ansässige, zufällig ausgewählte Personen imAlter von 18 bis 67 Jahren. Es wird insbesondere eine Vielzahl vonInformationen zu Gründern und ihren Projekten sowie zu derenFortbestand in den besonders kritischen ersten Geschäftsjahrenerhoben. Als Gründer zählen alle Personen, die in den jeweilsvergangenen fünf Jahren eine berufliche Selbstständigkeit begonnenhaben, sei es im Voll- oder Nebenerwerb, gewerblich oderfreiberuflich, von Grund auf neu oder als Unternehmensübernahme oder-beteiligung. Der KfW-Gründungsmonitor zeichnet somit ein umfassendesBild des Gründungsgeschehens in Deutschland. Weitere Informationen:www.kfw.de/gruendungsmonitor