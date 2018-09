Unterföhring (ots) -- Am 22. September 2018 live ab 20:30 auf UHD1 by HD+- Alle Fights u.a. die Top-Duelle Smolik gegen Sljivar und Langvs. Szendrei in bestechendem UHD- HD+ ist exklusiver Verbreitungspartner für UHD- Angebot ist für HD+ Kunden mit UHD-TV ohne ZusatzkostenempfangbarAm 22. September 2018 präsentiert UHD1 by HD+ die "ran FIGHTINGGala" als SAT.1 UHD-Event live aus dem Circus Krone in München. Ab20:30 Uhr erleben die Zuschauer die spektakulären WM-Kämpfe derChampions damit hautnah in atemberaubender Ultra HD Qualität aufUHD1. Übertragen wird das Event von 7Sports, der Sportbusiness Unitder ProSiebenSat.1 Group, die erstmals für SAT.1 eineKampfsportveranstaltung live in UHD produziert.So heißt es also 'Ring frei' für die Champions! Ab 23:00 Uhrtreten Michael Smolik (27) und Enver Sljivar (33) live im Top-Duelldes Abends gegeneinander an. Nach dem knappen und für vieleumstrittenen Sieg von Michael Smolik kommt es jetzt zum mit Spannungerwarteten Rückkampf. Und auch Kickbox-Queen Marie Lang (31)verteidigt gegen die Ungarin Rebeka Szendrei (20) ihren WM-Gürtel.Daneben sehen Fans auch die Fights von Sebastian Preuss (27), DavidMorina (28) oder Pietro Vecchio (34).Mit HD+ sehen Satelliten-Zuschauer immer mehr hochwertige Serien-,Show- und Sporthighlights in einer außerordentlichen Bildqualitätohne Zusatzkosten. UHD1 by HD+ ist neben Travelxp 4k und RTL UHDeines von drei UHD-Angeboten, welches über Satellit nur mit HD+ zusehen ist. Bei der technischen Abwicklung baut HD+ auf dielangjährige UHD-Erfahrung von MX1.Empfang mit UHD-Fernseher und HD+ EmpfangsgerätVoraussetzung für das TV-Erlebnis der Extraklasse ist nebenSatelliten-Empfang ein UHD-Fernseher. Ferner benötigen Zuschauer einHD+ Modul, einen HD+ UHD Receiver oder ein HD+ TVkey mit aktivem HD+Sender-Paket.UHD1 finden HD+ Kunden auf Kanalplatz 1401 (kann je nach TVHersteller abweichen).UHD1 wird unter den folgenden Empfangsparametern gefunden:Transponder: 1.035Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)Symbolrate: 22.000 Ms/sVideo: 2160 50p, HEVC Main 10Datenrate: 25 Mbit/sPressekontakt:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell