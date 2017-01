Knallgelb durch den Winter: Energy Drink 28 BLACK startet mit Sour Mango-Kiwi Gewinnspiel ins neue Jahr / Fleißig Mangos und Kiwis sammeln und coole Messenger Bags gewinnen (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Wer immer noch denkt, knalliges Gelb wäre nur etwas für denSommer, der irrt. Es gibt kaum eine bessere Farbe, die man der grauenund nasskalten Tristesse gerade jetzt im Januar entgegensetzen kann.Und wer jetzt 28 BLACK Sour Mango-Kiwi trinkt, der erlebt nicht nurgeschmacklich wie farblich ein Stück sonnig-gelbes Sommerfeeling,sondern hat auch die Möglichkeit, am 28 BLACK Sour Mango-KiwiGewinnspiel teilzunehmen.In einer Neuauflage des 28 BLACK Fruitcollector Onlinespiels, dasschon im Herbst mit Sour Apple und Sour Cherry die Fans von 28 BLACKund Retro-Games begeisterte, gilt es, innerhalb kurzer Zeit und überdrei Level ausreichend Mangos und Kiwis einzusammeln. Wer dasschafft, kann am Gewinnspiel teilnehmen und täglich 4-Packs derneuesten 28 BLACK Sorte Sour Mango-Kiwi oder in der Wochenauslosungeine der limitierten Messenger Bags gewinnen. Gespielt werden kann inder Zeit vom 02.01.-19.02.2017 unter www.28black.de. Für dieTeilnahme erforderlich ist lediglich ein Deckelcode, der auf allenDosen von 28 BLACK zu finden ist.Dass das neue Deckelcode-Gewinnspiel von 28 BLACK ganz im Zeichenvon Sour Mango-Kiwi steht, ist nicht verwunderlich, denn es handeltsich dabei um die neueste Geschmacksrichtung des Energy Drinks:sauer-prickelnd, doppelt-fruchtig und außerdem im neuen 28 BLACKLook. Und der kommt bei 28 BLACK Sour Mango-Kiwi - genau wie dielimitierte Messenger Bag - im schicken schwarz-gelben Design daher.Diesen Winter trinkt und trägt man eben Gelb.28 BLACK ist in fünf Geschmacksrichtungen (Açaí, Açaí Zero,Classic, Sour Cherry, Sour Kiwi-Mango) erhältlich. Der Energy Drink,der auch zu einem veganen Lebensstil passt, kommt ohne Taurin undohne Konservierungsstoffe aus und ist laktose- sowie glutenfrei. Dieneue Sorte Sour Mango-Kiwi ist ab sofort im Handel verfügbar und kannunter www.28black.com im Online-Shop bestellt werden.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein umfangreiches Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin aus und istvegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten fürjeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zusauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5,rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell