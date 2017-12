Knallerverkauf um Mitternacht: Großer Andrang bei ALDI Nord in Berlin (FOTO)

Essen (ots) -Da hat sich das Warten gelohnt: Mehrere Hundert Kunden standenletzte Nacht vor dem ALDI Markt in Berlin Spandau Schlange. DerDiscounter lud zu einem exklusiven Feuerwerksvorverkauf umMitternacht ein. Obendrein gab es attraktive Gewinne. BesonderenGrund zur Freude hatte Sophia Wedler, die mit dem Hauptgewinn, einemEinkaufsgutschein im Wert von 500 Euro, nach Hause gehen durfte.Drei, zwei, Erster: Um Punkt 00:01 Uhr öffnete der ALDI Markt amBrunsbütteler Damm in Berlin Spandau in der gestrigen Nacht seineTüren. Zwei Stunden lang konnten die Kunden dann ihrenSilvester-Einkauf vor allen anderen erledigen. Damit setzte derDiscounter den Startschuss für den diesjährigen Feuerwerksverkauf inDeutschland. Die ersten 150 Kunden konnten sich zudem über zahlreicheEinkaufsgutscheine und Knallerpakete freuen. Das große Los zog aberdie 19-jährige Sophia Wedler aus Spandau mit einem 500Euro-Einkaufsgutschein. "Damit habe ich wirklich nicht gerechnet,denn ich wollte erst gar nicht vorbeikommen. Ich freue mich total undhab gerade richtig weiche Knie."Von verschiedenen Power-Batterien, über Kometenaufstiege,China-Böller, bis hin zum Tischfeuerwerk und Knallbonbons: FürFeuerwerks-Liebhaber blieben in dieser Nacht keine Wünsche offen.Kaffee, Glühwein und Würstchen sorgten darüber hinaus für warme Händeund volle Bäuche. Eine rundum gelungene Aktion, meint auch derFilialverantwortliche Andreas Rönicke: "Der Ansturm war enorm. Mehrals 600 Kunden haben vor dem Markt darauf gewartet, dass der ALDINord Feuerwerksverkauf endlich startet. Da macht man gern umMitternacht den Laden auf."Und für alle, die nicht dabei sein konnten: Die "ALDI Knallertage"laufen noch bis zum 30. Dezember in allen ALDI Nord Filialen. Darüberhinaus kann man sich auf feuerwerksplaner.de sein ganz individuellesFeuerwerk zusammenstellen. Mit ALDI wird der Jahreswechsel so einfachunvergesslich.Bildmaterial zum Event finden Sie hier: http://ots.de/YYIBCPasswort: ALDINordPressekontakt:presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell