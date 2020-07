Knaller-Zahlen bei SAP: Aktie jetzt ein Kauf?!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie von SAP (WKN: 716460) hat das Coronavirus inzwischen ganz gut verdaut. Seit dem Tiefpunkt bei 87,34 Euro kletterten die Anteilsscheine bis zum jetzigen Zeitpunkt auf 134,72 Euro (09.07.2020, maßgeblich für alle Kurse). Das entspricht immerhin einem Kursplus von starken 54 %, womit das DAX-Schwergewicht maßgeblich zum jüngsten Erfolg des DAX beigetragen hat.

Dabei notiert die Aktie sogar über dem Kursniveau von vor dem Corona-Crash. Wobei es die operative Erfolgsgeschichte als starker Software- und Cloudkonzern ist, die diesen Turnaround ermöglicht hat.

Jetzt jedenfalls hat SAP frische vorläufige Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Und dabei Knallerzahlen geliefert, die den Markt durchaus positiv überrascht haben. Schauen wir im Folgenden einmal, was Investoren wissen müssen, und ob die Aktie noch immer ein Kauf sein könnte.

Die vorläufigen Zahlen im Blick

Wie wir mit Blick auf die vorläufigen Zahlen erkennen können, hat es sowohl ergebnis- als auch erlösseitig solide Zuwächse gegeben. So stiegen die Umsätze im zweiten Quartal um 2 % auf 6,74 Mrd. Euro an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte hingegen um starke 8 % auf 1,96 Mrd. Euro zu. Insbesondere in Zeiten des Coronavirus ist das ein solides Wachstum. Die operative Marge belief sich hingegen auf 29,1 %. Damit legte auch dieser Wert um 1,8 % zu.

Erfolgstreiber in diesem Zeitraum sind ein weiteres Mal die Clouderlöse gewesen. Wie SAP jetzt vermelden konnte, kletterten hier die Umsätze auf 2,04 Mrd., was einem Wachstum im Jahresvergleich um 19 % entsprochen hat. Wobei es hier zuletzt teilweise auch Zuwächse von über 30 % gegeben hat. Es zeigt sich allerdings einmal mehr, dass die Cloudsparte trotz Coronavirus ein Wachstumsgarant des Softwarekonzerns ist. Zumal der Anteil an den Umsätzen hier inzwischen bei rund 30 % liegt.

Die Prognosen für das laufende Jahr wurden im Rahmen dieser Quartalszahlen zunächst bestätigt, das Coronavirus scheint somit jetzt verdaut. Für Investoren bleibt zum Abschluss die Frage: Ist die Aktie jetzt noch ein Kauf?

Die fundamentale Bewertung im Blick

Eine Frage, die gar nicht mal so einfach zu beantworten ist. Gemessen an den klassischen fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie von SAP jetzt jedenfalls ambitioniert bewertet. Dem aktuellen Aktienkursniveau von 134,72 Euro steht jedenfalls ein 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 2,78 Euro gegenüber. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich entsprechend auf 48,4. Bloß moderat besser wird’s, wenn wir den 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 3,42 Euro berücksichtigen. Unter dieser Prämisse beliefe sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf rund 39,4. Günstig sieht dann doch definitiv anders aus.

Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist mit einem Jahresumsatz von 23,08 und einem Wert von 5,8 alles andere als preiswert. SAP ist zwar eine wachstumsstarke Aktie im DAX, keine Frage. Allerdings scheint das Wachstum hier eher moderat zu sein. Zumal die Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 160 Mrd. Euro auf alles andere als einen leichtfüßigen, kleinen Konzern hindeutet.

SAP könnte daher die Aussicht auf das künftige Wachstum inzwischen eingepreist haben. Keine Frage: Die Cloud wird hier vermutlich auf absehbare Zeit der Wachstumsmotor bleiben. Investoren sollten jetzt jedoch womöglich eher kritisch beäugen, welches Potenzial wirklich noch in der Aktie steckt.

Weitere Überraschungen notwendig?

Insbesondere nach dem steilen Anstieg seit dem Corona-Crash könnten die Anteilsscheine daher zukünftig weitere positive Überraschungen benötigen, um weiterhin stark steigen zu können. Ob das Potenzial hier noch vorhanden ist? Eine andere Frage. Jedoch eine, die du dir stellen solltest, wenn du jetzt noch auf das DAX-Schwergewicht setzen möchtest.

