Knall an der Nasdaq: Plug Power und Ballard Power – Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Die Notierungen der Wasserstoff-Aktien an der Nasdaq in den USA sind in den ersten Stunden deutlich nach unten gerutscht. Die Aktie von Plug Power und Ballard Power haben ohne besondere Nachrichten einen eminenten Abwärtsmarsch vollzogen. Die Kurse fielen gleich um -3,5 % (Plug Power) sowie um -4,4 % (Ballard Power). Dies sind die höchsten Kursverluste der Unternehmen aus dieser Branche… Hier weiterlesen