Knackt United Internet jetzt noch diese entscheidende Grenze?

United Internet konnte in den vergangenen Tagen die derzeitige Aufwärtsbewegung unter dem Strich noch verteidigen. Die Kurse haben im zurückliegenden Monat immerhin ein Plus von 13 % verzeichnet. Dabei näherte sich der Wert einer entscheidenden Grenze, die gerade aus Sicht von charttechnischen Analysten als sehr bedeutend erachtet wird: 50 Euro sollten demnach überschritten werden, um die Chance auf ein neues Allzeithoch zu bekommen. Das aktuell gültige Rekordhoch steht bei 51,35 Euro und wurde am 2. Dezember 2015 markiert. Bis dahin hat die Aktie Potenzial von 5 %. Eine neue Bestmarke würde weiteres Kurspotenzial eröffnen.

United Internet: Fundamentale Analysten sind überzeugt

United Internet hat dank dieser positiven Aussichten auch die fundamental orientierten Analysten überzeugt. Die Aktie wird von 80 % der Experten als „Kauf“ betrachtet. 20 % wollen den Wert lediglich „halten“, niemand „verkauft“ momentan. Dementsprechend melden sich auch die technischen Analysten zu Wort.

Die Aktie ist in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen im Aufwärtstrend. Der Hausse-Modus ruht damit auf breiten Schultern und ist zudem stark ausgeprägt. Denn der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt derzeit 24 %. Auch auf den GD100 hat United Internet einen Vorsprung von deutlichen 18 %. Insofern erwarten die Analysten verschiedenster Schulen ein neues Rekordhoch.

United Internet ist im klar grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.