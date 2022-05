Klüh Security mit neuem Leitbild / Qualitätsanbieter positioniert sich als moderner Sicherheitsarchitekt am Markt

Düsseldorf (ots) -Das Sicherheitsunternehmen Klüh Security positioniert sich ab sofort mit einem überarbeiteten Leitbild am Markt. Damit schärft die Sicherheitssparte des Multiservice-Anbieters Klüh ihr Profil als kundennaher Sicherheitsarchitekt für zukunftsfähige Lösungen in allen sensiblen Bereichen.Für die Erarbeitung des neuen Leitbildes unter dem Claim Wir geben Sicherheit. Mit zukunftsfähigen Lösungen. wurde eigens ein Expertenteam gebildet. Dieses hat durch Analyse, Kundenbefragungen und operative Erfahrung erarbeitet, welche besonderen Stärken Klüh Security auszeichnen, welche Werte gelebt werden, was das Unternehmen von Wettbewerbern unterscheidet und vor allem was Kunden künftig erwarten können.Eines der Ergebnisse war, dass Kunden zunehmend großen Wert auf die Digitalisierung von Sicherheitsdienstleistungen legen. Um dem gerecht zu werden, verfolgt Klüh Security gleich mehrere Ansätze. So treibt das Unternehmen die Digitalisierung der Prozesse voran, um einen bestmöglichen operativen Support zu gewährleisten. Zudem bildet der Anbieter innovative und kreative Fachkräfte aus oder gewinnt diese, um individuelle Sicherheitskonzepte entwickeln und umsetzen zu können. Gleichzeitig nutzt Klüh Security Netzwerkpartnerschaften zur Ergänzung des eigenen Leistungsportfolios. Dazu gehören u.a. Unternehmen für Sicherheitstechnik, Verbände und Arbeitskreise."Wir sind stolz auf unsere Leistungen und unsere Position im Markt, dennoch gilt es, sich von Zeit zu Zeit zu hinterfragen und deutlich zu machen, wofür Klüh Security steht", erklärt Axel Hartmann, Geschäftsführer Klüh Security. Die eigene Haltung, die durch die Werte Partnerschaftlichkeit, Flexibilität, Loyalität und Seriosität geprägt ist, wird Klüh Security über alle Kommunikationskanäle sowohl intern als auch an bestehende und neue Kunden weitertragen.Zum Kundenkreis von Klüh Security gehören zahlreiche Unternehmen sowie auch Einrichtungen und Organisationen aus kritischen Infrastrukturen (KRITIS). Zudem stellt das Unternehmen qualifiziertes Sicherheitspersonal in einer Vielzahl von konventionell bewachten militärischen Einrichtungen. Die hohen Anforderungen, die Klüh Security an seine Mitarbeitenden stellt, erfüllen die für diesen Bereich erforderlichen höchsten Sicherheitsansprüche.Über Klüh Security:Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den über 400 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2021). Klüh Security gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in acht Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deosicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0163 2898987 | wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell