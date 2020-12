Klüh Multiservices erneut von F.A.Z.-Institut ausgezeichnet - Einer der begehrtesten Arbeitgeber in Deutschland

Düsseldorf (ots) - Das F.A.Z.- Institut und das IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung haben der Klüh Service Management GmbH gemeinsam und zum wiederholten Mal das Siegel "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber" verliehen. Klüh hat demnach eine sehr attraktive Reputation. Insgesamt wurden circa 1.000 Arbeitgeber ausgezeichnet.Für die Studie untersuchte das Institut 26 Millionen Aussagen zu etwa 22.000 Unternehmen in 438 Millionen deutschsprachigen Online-Quellen. Basis waren Nennungen, die vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 getätigt wurden. Aus Mitarbeitersicht spielen für die Attraktivität eines Unternehmens neben der Arbeitgeber-Performance auch andere Reputationsfaktoren wie Wirtschaftlichkeit, Produkt- und Serviceleistung, Nachhaltigkeit und Managementleistung eine bedeutende Rolle. Diese Faktoren wurden allesamt beleuchtet.Christian Frank, Geschäftsführer der Klüh Service Management GmbH: "Wir freuen uns, dass wir es trotz der extremen Herausforderungen durch Corona als Arbeitgeber wieder einmal geschafft haben, diese begehrte Auszeichnung zu erlangen. Wir mussten uns auf eine veränderte Arbeitswelt einstellen und sind stolz auf alle Kolleginnen und Kollegen, die auch in der pandemischen Zeit ihr Bestes geben. So sind auch wir als Arbeitgeber immer bestrebt, viel zurückzugeben."Das Unternehmen Klüh wurde bereits 2018 als "Deutschlands begehrtester Arbeitgeber" ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat "Deutschlands Beste Arbeitgeber" nach einer Studie des Kölner Analyse-Institutes ServiceValue und der Tageszeitung "DIE WELT".Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeiter*innen in acht Ländern über 852 Mio. Euro (2019) um.Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 | wolfgang.osinski@osicom.deKlüh Service Management GmbH | Sarah Latton | Tel.: 0211 9068-311 | s.latton@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell