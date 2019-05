Klüh Multiservices erneut Hauptsponsor beim Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit / Düsseldorfer Dienstleister mit innovativem Tool für die Reinigung sowie neuer Produktlinie für Patienten (FOTO)

Düsseldorf/Berlin (ots) -Auch in diesem Jahr ist Klüh Multiservices wieder einer derHauptsponsoren des Hauptstadtkongresses Medizin und Gesundheit, dervom 21. bis 23. Mai in Berlin stattfindet. Das Familienunternehmenaus Düsseldorf, erfahrener Dienstleister für infrastrukturelleServices sowie führender Caterer im Kliniksektor (vgl. gv praxis05/19), präsentiert auf dem Kongress digitale Neuerungen in derReinigung mit höchstem Hygieneanspruch und zeigt eine vielfältige undausgewogene Ernährungslinie, die kulinarische Finesse aufpflanzlicher Basis bietet.Frank Theobald, Sprecher der Geschäftsführung: "AlsQualitätsdienstleister im Care-Markt sind wir der Innovationverpflichtet und orientieren uns bei allen Entwicklungen stark an denBedürfnissen unserer Kunden. Unser "Center of Digital Excellence"(CoDE) hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Themen frühzeitigzu erkennen, auf unsere Dienstleistungen zu übertragen und damitMehrwerte für unsere Kunden zu schaffen."Zu den Kernkompetenzen von Klüh im Gesundheitssektor gehört u. a.die hygienische Reinigung in Krankenhäusern, bei der ausgebildeteFachkräfte und Künstliche Intelligenz zusammenwirken. So präsentiertder Düsseldorfer Dienstleister in Berlin das zukunftsweisende Tool"DigiClean®", das in Universitätskliniken, Krankenhäusern,Rehabilitationskliniken sowie Senioreneinrichtungen und Pflegeheimenbei der Reinigung zum Einsatz kommt. Das aufwendig von Klühentwickelte digitale System bildet den gesamten Reinigungsprozess ab,garantiert die Qualitätssicherung und gewährleistet zudemhöchstmögliche Transparenz für den Kunden.Die neue Klüh-Catering-Produktlinie "Pflanzenkraft", die fürPatienten und Senioren entwickelt wurde, basiert auf Erkenntnissenaus Langzeitstudien, die belegen, dass sich eine pflanzenbasierteErnährung im Vergleich zu einer Ernährungsweise mit einem hohenAnteil tierischer Lebensmittel äußerst positiv auf die Gesundheitauswirkt: Cholesterin und Blutdruck senkend und auch mit hohemEinfluss auf den Body Mass Index (BMI). Herausgekommen ist eineRezeptauswahl, die nicht nur den Herausforderungen an die Versorgungöffentlicher Einrichtungen gerecht wird, sondern zudem zeitgemäß denWandel zu einer bewussteren, pflanzenbetonten Ernährung aufgreift.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierenderMultiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereichinfrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning,Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport undFacility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen als auchintegrierte Servicekonzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mitannähernd 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern rund 806 Mio. Euro(2018) um.Bereits seit mehr als 40 Jahren ist Klüh zuverlässiger Partner derGesundheitsbrancheZu den Tätigkeitsfeldern zählen u. a. Patienten-Catering,Serviceassistenz, Logistik, die Aufbereitung von Medizinproduktensowie die Reinigung nach höchsten Hygienestandards - dabei werdensowohl Einzeldienstleistungen als auch integrierte Services erbracht.Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 159262-60 |wolfgang.osinski@osicom.deKlüh Service Management GmbH | Ivanka Pataca | Tel.: 0211 9068-232 |i.pataca@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell