Düsseldorf (ots) - Die Düsseldorfer Stadtwerke setzen bei derVerpflegung ihrer Mitarbeiter jetzt auf Klüh Catering. Die richtige"Energieversorgung" der rund 2.000 Mitarbeiter der Kerngesellschaftender Stadtwerke an fünf Standorten in der Landeshauptstadtgewährleistet ein ausgewogenes Foodkonzept, zu dem auch vegetarischeProdukte gehören: Gleich zu Beginn kamen mit der Aktion "I LOVEGREEN" schmackhafte vegetarische Gerichte mit regionalenFrischeprodukten auf den Tisch.Außerhalb der Hauptmahlzeiten werden die Mitarbeiter mit gesundenSnacks und frisch zubereitetem Kaffee versorgt. Auch beim Konferenz-und Vorstandsservice bei den Stadtwerken Düsseldorf leistet KlühCatering mit dem Einkauf und der Lieferung von frischen ProduktenUnterstützung.Ingo Stepken, Niederlassungsleiter Klüh Catering Düsseldorf, freutsich über den neuen Auftrag: "Der Auftrag ist optimal angelaufen. Daspositive Feedback unseres Kunden ist die höchste Motivation, täglichmit Leidenschaft und Energie unser Bestes zu geben, um unsere Gästedauerhaft mit unserer kreativen und frischen Küche zu begeistern."Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein weltweit agierenderMultiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereichinfrastruktureller Dienstleistungen und bietet gebündelte Servicesmit hoher Fertigungstiefe. Tätigkeitsfelder sind neben Cleaning,Klinik-Dienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- undPersonal-Services sowie Airport-Dienstleistungen. Das Unternehmensetzt mit 46.797 Mitarbeitern in acht Ländern über 685 Mio. Euro um(2015).Pressekontakt:Klüh Service Management: Ivanka Pataca | Tel.: 0211 90 68-232 |i.pataca@klueh.deosicom | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Kl?h Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell