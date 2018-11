Klüh Catering: Aktion im Betriebsrestaurant - Stadtwerker werden von TV-Koch Kolja Kleeberg verwöhnt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Das Betriebsrestaurant der Stadtwerke Düsseldorf war die Bühne füreine Premiere: Zum ersten Mal stand hier ein Starkoch am Herd. KlühCatering, seit dem Frühjahr 2017 verantwortlich für die"Energieversorgung" der 2000 Mitarbeiter der Kerngesellschaften derStadtwerke, lud zur Aktion "Kolja trifft Klüh. DieDüsseldorf-Edition." Promikoch Kolja Kleeberg kreierte für dieStadtwerker besondere Gerichte.Der TV-Koch, der sich 19 Jahre in Folge einen Michelin-Sternerkochte, hat sich für die Stadtwerke vier unterschiedliche Menüseinfallen lassen. Da kommt der Sauerbraten mal nicht "rheinisch"daher, sondern stammt von der Entenkeule. Die "Königsberger Klopse"präsentieren sich als "Düsseldorfer Klops" mitKartoffel-RoteBete-Püree und auch Vegetarier dürfen zulangen - beimKichererbsen-Curry mit Blumenkohl-Reis. Exotisch wird es dann mit der"Klüh Poke Bowl", bei der eine gegrillte Rotschwanz-Garnele auflauwarmem Sushi-Reis die Hauptrolle spielt.Klüh Catering bewirtschaftet bundesweit 120 Betriebsrestaurants,in denen mit regionalen Produkten gekocht wird und gesunde Ernährungim Vordergrund steht. Neben "Front Cooking" und weiteren Angebotensetzt Klüh Catering auf Abwechslung und bietet den Tischgästen imJahresverlauf immer wieder neue Aktionen auf hohem Niveau.Thorsten Greth, Geschäftsführer Klüh Catering: "Dieseskulinarische Event kombiniert Topqualität und Geschmacksvielfalt. Wirfreuen uns über die Zusammenarbeit mit Starkoch Kolja Kleeberg, dermit seinen neu kreierten "Düsseldorf-Rezepten" für unserenQualitätsanspruch steht."Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein internationalagierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereichinfrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning,Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport undFacility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen als auchintegrierte Servicekonzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mitrund 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 803 Mio. Euro um(2017).Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 159262-60 |wolfgang.osinski@osicom.deKlüh Service Management GmbH: | Ivanka Pataca | Tel.: 0211 9068-232 |i.pataca@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell