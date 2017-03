Kluckert: Veröffentlichung von Spitzengehältern der Berliner Kulturszene schürt Neiddebatte

Berlin (ots) - Der kulturpolitische Sprecher der BerlinerFDP-Fraktion, Florian Kluckert, hat am Dienstag im rbb-InforadioKritik an der Politik von Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke)geübt.Er widersprach dem Vorschlag Lederers, die Spitzengehälter derBerliner Kulturszene zu veröffentlichen.Er warnte vor einer möglichen Neiddebatte unter Kulturschaffenden.Wenn diese die Möglichkeit hätten, ihre Gehälter zu vergleichen undeine Erhöhung forderten, würde das den den Steuerzahler teuer zustehen kommen. Außerdem stehe Berlin auch in Konkurrenz zu anderengroßen Städten:"Wenn die sehen, was wir unseren Intendanten bezahlen und somiteine bessere Möglichkeit haben, diese abzuwerben, hat Berlin eherverloren als gewonnen."Kluckert kritisierte auch Lederers Umgang mit dem neuenIntendanten der Volksbühne, Dercon.Dadurch, dass Lederer einem neu berufenen Intendanten dessenFähigkeiten abgesprochen habe, bevor er Senator wurde, sei großerSchaden für die Kulturszene generell entstanden.Zweifel äußerte der FDP-Politiker auch an der AnkündigungLederers, dass die Berliner Staatsoper im Oktober eröffnet wird.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell