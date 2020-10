Klos für Brexit: Großbritannien bereitet sich auf Mega-Staus vor

DOVER (dpa-AFX) - Große Mengen von mobilen Klos und andere Sanitäranlagen könnten wegen des Brexits schon bald an den großen Straßen im südlichen Großbritannien stehen.



Damit will die britische Regierung vielen Lastwagenfahrern helfen, die im Falle eines harten Bruchs mit der EU nach der Brexit-Übergangsphase Ende des Jahres im Stau stehen könnten. Prognosen zufolge werden es Tausende sein.

"Wir wollen die Auswirkungen auf die Fahrer, die ohnehin schon sehr hart arbeiten, minimieren", sagte die Staatssekretärin für Verkehr, Rachel Maclean, am Donnerstag in London. Sollten sich die Europäische Union und Großbritannien nicht auf einen Handelspakt einigen, dann kommt es zu Zöllen und weiteren Handelshemmnissen. Der Handelspakt ist auch Thema beim EU-Gipfel in Brüssel, der am Freitag endet.

Von Mega-Staus betroffen sein dürfte vor allem der Raum Dover am Ärmelkanal. Aber auch für andere Teile Großbritanniens gebe es "detaillierte Pläne" zur Unterstützung der Lkw-Fahrer, sagte Maclean.

Nach Angaben von Staatsminister Michael Gove sind auch im Falle eines Handelspakts noch Grenzkontrollen nötig. Er geht davon aus, dass 30 bis 50 Prozent der Verkehrsteilnehmer nicht mit entsprechenden Anträgen auf die neuen Regeln vorbereitet sein könnten. Großbritannien hat die EU am 31. Januar verlassen. In der Übergangsphase bleibt bis zum Jahresende noch weitgehend alles beim Alten./si/DP/fba